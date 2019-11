Xiaomi Cc9 Pro | il primo smartphone da 108 megapixel

Che forza - Xiaomi Mi CC9 Pro : un camera phone che strizza l’occhio al gaming : Xiaomi ha annunciato oggi Xiaomi Mi CC9 Pro, un vero e proprio camera phone, con cinque sensori posteriori e un occhio di riguardo ai gamer. L'articolo Che forza, Xiaomi Mi CC9 Pro: un camera phone che strizza l’occhio al gaming proviene da TuttoAndroid.

Ultime anticipazioni su Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi TV 5 alla vigilia della presentazione : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi TV 5, che avverrà domani in Cina, Xiaomi continua a svelare nuovi dettagli dei nuovi prodotti.

Continuano le anticipazioni su Xiaomi Mi Watch - Mi TV 5 e Mi CC9 Pro/Mi Note 10 : Continuano a fioccare le anticipazioni relative a Xiaomi CC9 Pro/Mi Note 10, Mi Watch e Mi TV 5, in arrivo in Cina (ma anche in Europa) la prossima settimana.

Xiaomi Mi CC9 Pro - Mi Watch e Mi TV 5 : tantissimi dettagli e anticipazioni a pochi giorni dal lancio : Scopriamo maggiori dettagli sui nuovi prodotti Xiaomi che saranno presentati il prossimo 5 novembre, in particolare Mi CC9 Pro, Mi Watch e Mi TV 5.

Ecco feature e immagini di Xiaomi Mi Watch - Mi CC9 Pro e Mi TV 5 : Torniamo ad occuparci dei dispositivi che Xiaomi ha in programma di presentare in Cina in occasione di un evento organizzato per il 5 novembre, tra i quali troviamo anche uno smartWatch. Nelle scorse ore in Rete sono apparse alcune interessanti anticipazioni su Xiaomi Mi Watch, device che potrà contare su una CPU capace di garantire […]

Guardate quanto è grande il sensore da 108 megapixel di Xiaomi Mi CC9 Pro : Man mano che ci avviciniamo al giorno in cui sarà presentato ufficialmente Xiaomi Mi CC9 Pro, aumentano le informazioni sulle sue principali feature

State pronti : la Redmi TV da 40? e lo Xiaomi Mi CC9 Pro sono vicini al lancio : L'organo di certificazione cinese 3C ha certificato il nuovo Xiaomi Mi CC9 Pro e la nuova Redmi TV da 40 pollici

Si avvicina il momento di Xiaomi Mi CC9 Pro - certificato dal 3C : sembra sempre più vicino il lancio di Xiaomi Mi CC9 Pro, il medio gamma che ha da poco ricevuto la certificazione presso la 3C.

Nuove indiscrezioni rivelano più varianti e i prezzi di Xiaomi Cc9 Pro : Durante il fine settimana sono trapelate alcune informazioni che hanno rivelato alcune specifiche del prossimo smartphone Xiaomi Mi CC9 Pro, ma Nuove voci di corridoio rivelano ulteriori dettagli sulle varianti che saranno disponibili.

Attenti allo Xiaomi Mi CC9 Pro - un dispositivo che potrebbe lasciare il segno : Vi parliamo nuovamente dello Xiaomi Mi CC9 Pro, un device di fascia medio-alta che il produttore cinese dovrebbe presentare molto presto. Ci ha pensato Sudhanshu Ambhore a divulgare su Twitter buona parte del bagaglio tecnico del telefono, tra cui spicca il display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ (caratterizzato da un piccolo notch a goccia per il contenimento di una fotocamera frontale da 32MP) ed il processore Snapdragon 730G.

Xiaomi Mi CC9 Pro promette davvero bene - con specifiche e prezzo top : Sudhanshu Ambhore ha diffuso su Twitter l'elenco delle principali caratteristiche su cui lo Xiaomi Mi CC9 Pro dovrebbe poter contare. Scopriamole insieme

Xiaomi Mi CC9 Pro con fotocamera da 108 MP sta per arrivare : certificato dall'EEC : Una sorta di conferma dell'imminente lancio di Xiaomi Mi CC9 Pro arriva dal database dell'EEC, ente che ha certificato un inedito device del colosso cinese