«Watchmen» | serie tv | episodio 4 Il trailer e cosa aspettarsi

«Watchmen» - la serie. I personaggi da conoscere per capirci qualcosa : Ve lo diciamo subito: se vi aspettavate una fedele riproduzione del fumetto, la delusione è dietro l’angolo: Watchmen, la serie tv prodotta da HBO, che in Italia va in onda su Sky dal 21 ottobre, lascia al film del 2009 l’opera di divulgazione. Il creatore del telefilm, Damon Lindelof, ha scelto di ambientarla 30 anni dopo gli eventi del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, concedendosi qualche licenza artistica. Tallonato ...

«Watchmen» - serie tv - episodio 3. Il trailer e cosa aspettarsi : Dopo il debutto in contemporanea con gli Stati Uniti, Watchmen è approdata anche in italiano, pronta a coinvolgere nelle avventure dei vigilanti che, di fatto, vanno ben oltre il fumetto originale e raccontano anche un bel po' di storia americana. Se con la premiere HBO aveva preferito puntare su un teaser generico con anticipazioni su quello che si sarebbe visto "nelle settimane in avanti", questa volta è disponibile il ...

«Watchmen» - la serie tv in streaming in italiano. Primo episodio - introduzione : Dopo un esordio in inglese, arriva stasera anche in italiano Watchmen, la serie tv vigilantes vs terroristi in salsa comics di HBO che sta già facendo discutere tutto il mondo per motivi molto simili a quelli che accalorano tanto il pubblico quando si parla del film Joker. No, non c'è qui un attore degno di rivaleggiare con un Joaquin Phoenix, ma c'è un trattamento molto realistico, violento e cupo di un mondo nato nei e ...

Watchmen - arriva su Sky Atlantic la serie sequel del fumetto. Robert Redford è il presidente degli USA : Robert Redford - Watchmen Una realtà alternativa, ma ambientata ai giorni nostri, fa da sfondo a Watchmen, la nuova serie HBO in partenza stasera su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle 21.15, dopo il debutto in versione sottotitolata di una settimana fa a 24 ore dalla messa in onda a stelle e strisce. Ispirata al fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, la narrazione è strutturata in 9 episodi. Wathchmen: la trama 34 anni dopo gli avvenimenti ...

6 personaggi di Watchmen da conoscere per gustarsi al meglio la serie tv : Quando si parla di Watchmen, il rispetto reverenziale ispirato dalla graphic novel fa sì che gli appassionati guardino con sospetto a qualsiasi seguito, prequel, spinoff o trasposizione cinematografica – anche perché lo stesso autore Alan Moore è il primo a condannare sistematicamente ogni tentativo di riproporre o alterare in qualsiasi maniera la sua opera somma. Non sorprende, quindi, che la serie tv di Damon Lindelof (sì, il creatore di ...

Tulsa - 1921 - storia vera della strage che apre «Watchmen» - la serie tv : Il primo episodio della serie tv Watchmen si é aperto con le immagini del massacro di Tulsa (1921), un episodio poco conosciuto della storia degli Stati Uniti. La strage avvenne nel 1921; Tulsa è America profonda e benché oggi sia la seconda città degli Usa, e in grande sviluppo grazie al boom dell'industria petrolifera, all'inizio del Novecento era ancora una città periferica fondata poco meno di un secolo prima dai nativi americani costretti a ...

«Watchmen» - la serie Tv spiegata con l’America di Trump (e i suprematisti) : I giustizieri mascherati di Alan Moore tornano nella nuova produzione di Hbo che rilegge le dinamiche del graphic novel con gli occhi degli Usa di oggi, tra armi facili e tensioni razziali. E Trump, grande oppositore della fusione tra At&t e Warner, diventa bersaglio

«Watchmen» - serie tv - episodio 2. Il trailer e cosa aspettarsi : Watchmen è cominciato, o quasi: la premiere in versione originale con i sottotitoli è andata in onda lunedì 21 su Sky Atlantic, mentre la serie HBO partirà ufficialmente in versione doppiata lunedì 28 ottobre. «Quis custodiet ipsos custodes?» («Chi sorveglierà i sorveglianti stessi?»). Questo ci si domanda nel fumetto di Alan Moore e la stessa questione si apre nell'incipit della serie ...

Serie tv su NOW TV - 8 tra le migliori del 2019 da Euphoria a Watchmen : La ricchezza dei cataloghi di Netflix e Prime Video offre da anni una moltitudine di opportunità per gli appassionati, ma è tra le Serie tv su NOW TV che troviamo alcuni dei più grandi successi e dei titoli più interessanti dell'intero 2019. Fra casi mediatici globali e produzioni meno popolari ma osannate dalla critica, le migliori Serie tv disponibili su NOW TV fanno del 2019 un anno spettacolare per la piattaforma streaming di Sky. Ne ...

«Watchmen» - la serie tv. Quando esce su SKY - lo streaming - cast - trama e news : Dopo un conto alla rovescia lungo, sottolineato dal tick tock che scandiva (anche) i teaser, è finalmente arrivata l'ora di Watchmen. La serie tv è la nuova punta di diamante di HBO e, dopo la release americana (alle 3 di notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre), è pronta alla messa in onda su Sky Atlantic, ogni lunedì dal 21 ottobre per nove prime serate, quanti sono gli episodi. Già definita «la serie ...

La serie Watchmen è un ottimo adattamento che maschera le inquietudini del presente : https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU L’attesa è finita e il Doomsday Clock torna a ticchettare: arriva dal 21 ottobre su Sky Atlantic in contemporanea con l’americana Hbo Watchmen, la serie tv tratta dal fumetto culto di Alan Moore e Dave Gibbons (il primo dei quali ha come di consueto rifiutato ogni riconoscimento dell’adattamento). A occuparsene, con grande ambizione e anche con grande cautela rispetto a una fanbase ...

La lunga notte di Watchmen al via in Italia e negli Usa : la serie firmata da Damon Lindelof non passerà inosservata : La lunga notte di Watchmen può prendere il via in Italia e negli Usa dove, tra nove ore, andrà in onda il primo episodio. La serie firmata da Damon Lindelof fa già gola al pubblico in tutto il mondo ed è per questo che Sky ha pensato bene di mandare in onda il primo episodio in contemporanea Usa proprio oggi, nella notte tra il 20 e 21 ottobre 2019 su Sky Atlantic in versione originale, per riproporlo poi ogni lunedì alle 21.15 con i sottotitoli ...

Watchmen dal fumetto DC arriva la serie tv di Damon Lindelof. Da non perdere : Watchmen su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in contemporanea con HBO dal 21 ottobre in versione sottotitolata dal 28 in versione doppiata Watchmen alle 3 del mattino e alle 21:15 del 21 ottobre Un potenziale cult ha bisogno della contemporanea mondiale. Ecco così che dal 21 ottobre nel doppio formato 3 del mattino e prima serata arriva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv (disponibile On Demand) in versione originale con sottotitoli ...

Watchmen - 5 cose da sapere prima di guardare la serie tv : C’è molta attesa per il debutto della serie tv prodotta da Hbo Watchmen: il tanto chiacchierato adattamento della graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons farà il suo debutto nella notte fra il 20 e il 21 ottobre negli Stati Uniti, trasmessa in contemporanea anche da noi in Italia su Sky Atlantic. A occuparsi di questo delicato adattamento, dopo aver firmato ambiziosi successi come Lost e The Leftovers, è Damon Lindelof, uno degli autori ...