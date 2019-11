Voli a 500 euro per tornare in Sicilia | rapina in corso

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 5 novembre 2019) l'articoloa 500perininè stato scritto su Diretta

eduardboada : RT @iPetra_: “Voli a 500 euro per tornare in Sicilia a Natale: Vergogna, intervenga il governo'. Ormai è diventata una tassa. Pasqua, Natal… - iPetra_ : “Voli a 500 euro per tornare in Sicilia a Natale: Vergogna, intervenga il governo'. Ormai è diventata una tassa. Pa… - raffaellofanti : Voli a 500 euro per tornare in Sicilia a Natale: 'Vergogna, intervenga l'Enac' - Tempo Stretto -