Violenze sessuali all’asilo | 100 famiglie allertate dalla polizia e un dipendente

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) Gli abusi sarebbero stati commessi in un asilo di Torquay, nel Devon in Inghilterra, dove un centinaio disono state contattate dellaa causa di ripetuti e frequenti episodi di violenza sessuale sui bambini. Gli inquirenti hanno reso noto che uno dei dipendenti del 'Jack & Jill nursery' è stato arrestato.

