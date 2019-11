Vieni da Me | Stefano Tacconi | “Da quel giorno mia suocera continua ad odiarmi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019)è stato ospite della puntata dida Me di ieri 4 novembre e ha raccontato dei suoi 30 anni di amore con la moglie, Laura Speranza. Quattro figli, due cani, una famiglia unita. Ma c’è una cosa che nella vita dell’ex portiere della Juventus proprio non va: il rapporto con la. “Ho portato via mia moglie dal Trentino quando aveva 20 anni e damiamiad odiare. Avevo la fama di playboy? No, no,la era fame e basta”. Un rapporto che non si è sanato con il tempo: “Non è nemmeno venuta al matrimonio, non mi ha mai fatto un complimento. Molti pensano che fra noi sia uno scherzo, ma invece non è così”, ha raccontatoa Caterina Balivo. La conflittualità con lanon sembra però rappresentare un problema per la coppia: “C’è stato un colpo di fulmine tra noi. Io avevo bisogno di stabilità e ...

