(Di martedì 5 novembre 2019), 5 nov. (Adnkronos) – Dalle ore 13, i vigili del fuoco stanno operando in via Cappellare a Orgiano per un incidente stradale tra un’e un: deceduto l’autista del mezzo più leggero. La squadra Vigili del fuoco arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante il soccorso il personale medico del 118 ha dovuto constatare la morte del conducente500: undi Sossano. Illeso l’autista del. La polizia locale ha deviato il traffico e sta eseguendo i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso tuttora in atto.L'articolotra500 CalcioWeb.

