romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 10… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-11-2019 -
Dalla Rete Google NewsMessina: affidato progetto per messa in sicurezza torrente Bordonaro - Affaritaliani.it
Messina: affidato progetto per messa in sicurezza torrente Bordonaro Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER CESANO IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO: CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CESANO IN DIREZIONE Roma, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO: CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI FINO ALL’USCITA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INVITO ALL’ALTTENZIONE PER CHI PERCORRE LA A24 Roma TERAMO: A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN FIAMME AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO; CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE: AL MOMENTO CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ GIA’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 5 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’ARDEATINA. TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO, DOVE È STATO RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DALLO SVINCOLO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E L’APPIA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI DUE INCIDENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI DUE INCIDENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ESTERNO DELL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO. CHIUSA LA CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA BUFALOTTA E APPIA; TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A91 Roma-FIUMICINO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA A24 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA LO SVINCOLO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; CODE SULLA VIA CASSIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE Roma; LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-Roma DOVE SONO ANCORA PRESENTI CODE PER INCIDENTE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione LA Viabilità RISULTA REGOLARE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI DA LA GIUSTINIANA ALLA OLGIATA NEI DUE SENSI SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...