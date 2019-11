Verona | al via ‘Pizza sicura’ | da polizia locale controlli sui rider 2

Verona : al via ‘Pizza sicura’ - da polizia locale controlli sui rider : Verona, 5 nov. (Adnkronos) – C’è chi è passato con il rosso in corso Porta Nuova e chi effettuava servizio senza avere la patente. Cresce il fenomeno delle consegne di cibo a domicilio, soprattutto di sera, e con esso anche il numero dei rider, per lo più giovani studenti o stranieri a bordo di moto, ciclomotori e biciclette. Ecco perché gli agenti di polizia municipale di Verona hanno intensificato i controlli e dato il via ...

Probabili formazioni 10^ giornata : al via con Parma-Verona e Brescia-Inter. Sarri ritrova Ronaldo dal 1' : Probabili formazioni 10 giornata- Dopo un 9° turno decisamente entusiasmante, caratterizzato da diversi colpi di scena, tra tutti il triplo pareggio di Juve, Inter e Napoli, la Serie A scalda i motori in vista del turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata. Si partirà con Parma-Verona e poi Brescia-Inter. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Genoa: […] L'articolo Probabili formazioni 10^ giornata: al via con Parma-Verona e ...

Probabili formazioni 10^ giornata : al via con Parma-Verona e Brescia-Inter. Sarri ritrova Ronaldo dal 1' : Probabili formazioni 10 giornata- Dopo un 9° turno decisamente entusiasmante, caratterizzato da diversi colpi di scena, tra tutti il triplo pareggio di Juve, Inter e Napoli, la Serie A scalda i motori in vista del turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata. Si partirà con Parma-Verona e poi Brescia-Inter. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Genoa: […] L'articolo Probabili formazioni 10^ giornata: al via con Parma-Verona e ...

Probabili formazioni 10^ giornata : al via con Parma-Verona e Brescia-Inter. Sarri ritrova Ronaldo dal 1' : Probabili formazioni 10 giornata- Dopo un 9° turno decisamente entusiasmante, caratterizzato da diversi colpi di scena, tra tutti il triplo pareggio di Juve, Inter e Napoli, la Serie A scalda i motori in vista del turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata. Si partirà con Parma-Verona e poi Brescia-Inter. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Genoa: […] L'articolo Probabili formazioni 10^ giornata: al via con Parma-Verona e ...

Casa di Giulietta a Verona - stop a scritte e biglietti : al via intervento di pulizia e multe : Parte lunedì l'intervento di pulizia di tutta l'area d'ingresso della Casa di Giulietta, dall'arco con la cancellata fino al Cortile. Il sindaco di Verona Federico Sboarina: “Tutto quello che vediamo su questi muri è diventato inaccettabile. Questo è uno dei luoghi simbolo della città, tenerlo pulito e integro nella sua bellezza è un dovere”.Continua a leggere

Boxe : Silvia Gortot difende a Verona il titolo europeo dei superleggeri contro Djemilla Gontaruk : Notte importante, quella di domani, per Silvia Gortot: la trentaquattrenne bergamasca, infatti, sfiderà a San Bonifacio, a metà strada tra Vicenza e Verona, la belga Djemilla Gontaruk per la difesa del titolo europeo dei pesi superleggeri, conquistato nello scorso gennaio in Francia a spese della transalpina Marie Helene Meron. La veneta, che ha debuttato da professionista nel 2016 ed è già a quota 6 vittorie e un pareggio in 7 incontri ...

Striscia la Notizia - ancora terrore per Vittorio Brumotti : spacciatori a Verona - l'inviato rischia grossissimo : Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti è a Verona, dove documenta lo spaccio di droga in centro città e in un parco di fronte alla stazione. L’inviato di Striscia entra in azione nel centro della città veneta, vicino a via San Nazaro, e intercetta una persona che

Al Cagliari non basta Castro - il Verona porta via il pari : Si è concluso in parità (1-1) il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Verona. Padroni di casa avanti al 29' con un cross di Castro

Verona : da domenica via libera a monopattini elettrici e segway : Verona, 20 set. (AdnKronos) - Anche Verona sale sul monopattino. Da domenica sul territorio comunale è possibile circolare con monopattini elettrici e segway. La giunta ha infatti predisposto un regolamento specifico per questi nuovi mezzi di trasporto, come prevede la legislazione nazionale in mate

Verona : da domenica via libera a monopattini elettrici e segway : Verona, 20 set. (AdnKronos) – Anche Verona sale sul monopattino. Da domenica sul territorio comunale è possibile circolare con monopattini elettrici e segway. La giunta ha infatti predisposto un regolamento specifico per questi nuovi mezzi di trasporto, come prevede la legislazione nazionale in materia, e nei giorni scorsi è stata posizionata la segnaletica verticale. Una scelta che va nella direzione di una città sempre più smart, attenta ...

Verona : da domenica via libera a monopattini elettrici e segway : Verona, 20 set. (AdnKronos) – Anche Verona sale sul monopattino. Da domenica sul territorio comunale è possibile circolare con monopattini elettrici e segway. La giunta ha infatti predisposto un regolamento specifico per questi nuovi mezzi di trasporto, come prevede la legislazione nazionale in materia, e nei giorni scorsi è stata posizionata la segnaletica verticale. Una scelta che va nella direzione di una città sempre più smart, ...

Verona - nasce il Children's Museum : un viaggio nel sapere dedicato ai bambini. FOTO : Esperienze immersive, in un'area di mille metri quadrati ricca di musica, acqua e aria, luci e profumi, arte e colori. È questo lo scenario che si è presentato ai dieci giovani che lo scorso 10 settembre hanno visitato in anteprima il museo dedicato ai bambini