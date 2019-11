Veneto : da Regione bando per trasformare veicoli da benzina-gasolio a gpl e metano : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - Approvato dalla Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin un nuovo bando dedicato a misure antismog. "In linea con le esigenze di contenimento degli inquinanti, tra i quali il particolato, - spiega l'assessore - e in coerenz

Maltempo Veneto : dalla Regione ristoro danni per le aree colpite dalle tempeste di agosto : La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, la richiesta di declaratoria per i danni subiti dalle imprese agricole dei comuni del Polesine, del Veronese e della Marca a causa del Maltempo che, con forti raffiche di vento e grandinate, si è verificato il 2 e il 6- 7 agosto scorsi. Il provvedimento individua le zone territoriali dei comuni colpiti dove sono stati accertati danni al comparto ...

Effetto Umbria - il M5s Veneto : "Nessuna alleanza con il Pd nella nostra regione" : Umbria e veneto, così distanti ma mai così vicini. Il trionfo elettorale della Lega e dei suoi alleati in Umbria inizia ad avere ripercussioni anche nelle regioni che andranno al voto nel 2020. In veneto i 5 Stelle hanno già rivendicato la linea 'anti-Pd' in maniera ufficiale, tramite una nota dei c

Risparmio : Regione Veneto lancia campagna di educazione finanziaria (3) : (Adnkronos) - Finalità, metodo, tempi, strumenti e risultati attesi della campagna “Il futuro conta” saranno presentati in dettaglio giovedì 31 nell’aula magna dello Iuav di Venezia, ai Tolentini , nel pubblico confronto introdotto dal rettore Alberto Ferlenga e moderato dal giornalista Maurizio Cre

Risparmio : Regione Veneto lancia campagna di educazione finanziaria : Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - Il 31 ottobre, Giornata mondiale del Risparmio, la Regione Veneto dà il via ufficiale alla campagna pubblica di educazione economica e finanziaria pensata insieme alle Università del Veneto, all’Ufficio scolastico regionale, alla Banca d’Italia e alla Fondazione per l’

Risparmio : Regione Veneto lancia campagna di educazione finanziaria (2) : (Adnkronos) - "Come amministrazione pubblica abbiamo deciso di investire un milione di euro e di coinvolgere il mondo bancario, le università venete e il mondo della scuola in un piano di alfabetizzazione finanziaria e di responsabilizzazione individuale per far crescere investitori e risparmiatori

Ambiente : Regione Veneto - no a vincoli per Comelico e Auronzo (2) : (Adnkronos) - “Purtroppo – precisa Bottacin - nel periodo in cui abbiamo condiviso un percorso di governo con il Movimento 5 Stelle, i 'No' erano all'ordine del giorno quotidianamente e la palla era sempre lasciata ai burocrati o a posizioni estremiste. Quella dei vincoli rappresenta una delle tante

Veneto : da Regione trasporti gratis per anziani e disabili (2) : (Adnkronos) - Attivo nelle cinque province venete di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza e Venezia, il progetto Stacco (acronimo che indica trasporto sociale in rete a chiamata) viene rifinanziato per il 2019-2020 in misura proporzionale alla rete di volontari attivata e alle richieste ricevute: il C

Veneto : da Regione trasporti gratis per anziani e disabili : Venezia, 23 ott. (Adnkronos) - La Regione Veneto rifinanzia con altri 500 mila euro il progetto Stacco, iniziativa di trasporto solidale e gratuito per persone non autosufficienti, anziani e disabili. Invecchiamento della popolazione e crescenti fragilità sociali stanno determinando una crescente d

Veneto : 'Conosci la tua regione?' - gioco a quiz dell'home page del sito di Palazzo Balbi : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Quanti sono gli abitanti del Veneto? Qual è la fonte di energia rinnovabile più usata nella regione? Su 100 veneti in età lavorativa quanti sono occupati? E qual è l’indirizzo di scuola superiore più gettonato dai ragazzi? Quanti giovani si iscrivono all’università? Qu

Turismo : Veneto Regione più amata dagli stranieri : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Il premio “Italia Destinazione Digitale” come regione italiana più amata dai turisti stranieri nel 2019 è stato assegnato al Veneto nel corso della manifestazione fieristica TTG Travel Experience in corso a Rimini. “È un riconoscimento che ci rende felici e che conferm

«Perizia falsa - fu un omicidio stradale». Svolta nel giallo dell’auto blu della Regione Veneto : Il direttore di Medicina legale di Padova aveva certificato: «Morì d’infarto un attimo prima di essere investito». Ma ora nove esperti lo smentiscono: «Il motociclista fu ucciso». Nei guai l’autista del super-burocrate della sanità e il luminare che lo scagionava Morti resuscitati e favori in Regione: l'istituto di medicina legale di Padova nella bufera " Troppi errori nelle perizie che decidono le sentenze"

Veneto : da Regione 1 - 4 mln per sicurezza edifici scolastici (2) : (AdnKronos) - "La linea di finanziamento più gettonata è stata quella relativa agli interventi antisismici e di messa a norma (47% delle domande, per un fabbisogno complessivo di 4 milioni di euro), segno che la sicurezza è in cima alle priorità di amministratori, scuole e famiglie. Seguono i proget