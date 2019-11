Vaccini | l’antinfluenzale raccomandato anche in gravidanza | i consigli degli esperti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Ogni anno nel mondo l’influenza fa registrare 270.000 ricoveri ospedalieri in neonati e lattanti fino a 6 mesi di età. Prima causa di ospedalizzazione nei primissimi mesi di vita, il virus dell’influenza può comportare seri rischi che, nei casi più gravi, possono persino portare al decesso del bambino. L’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) sottolinea come l’immunizzazione incontro l’influenza rappresenti l’unica arma in grado di proteggere il neonato e il lattante fino a 6 mesi di età, quando potrà essere sottoposto alla vaccinazione. Non solo. Il vaccino influenzale, se somministrato in, tutela la salute della futura mamma e del feto.Infezioni respiratorie come bronchite, polmonite virale e batterica sono le complicanze più comuni dell’influenza inche, nei casi ...

