Uno smartwatch 4G e schermo AMOLED a meno di 100 euro? Eccolo su eBay

Xiaomi potrebbe essere al lavoro su Uno smartwatch con Wear OS by Google : Il codice contenuto nella versione 2.28 di Wear OS by Google presenta oggi una stringa che fa riferimento a una companion app denominata "Mi Wear". Ciò suggerisce che Xiaomi potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch basato sulla piattaforma indossabile di Google. L'articolo Xiaomi potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch con Wear OS by Google proviene da TuttoAndroid.