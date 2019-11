UNA VITA | anticipazioni puntata in prima serata di martedì 5 novembre 2019

UNA Vita/ Anticipazioni 5 novembre : Ramon stronca la carriera di attrice di Trini! : Una Vita, Anticipazioni di oggi, 5 novembre. Padre Telmo e Lucia vengono ritrovati, ma per il sacerdote iniziano dei guai seri.

Anticipazioni UNA VITA - puntate spagnole : Ursula di nuovo in preda alla follia : Le Anticipazioni di Una Vita in arrivo dalle puntate spagnole segnalano importanti novità per uno dei personaggi storici della soap, ben noto anche ai telespettatori italiani. Lei è Ursula Dicenta, la dark lady per eccellenza, che nelle trame iberiche si troverà di nuovo a fare i conti con dei gravi problemi psicologici. Sola come non mai, dopo avere perso anche il sostegno della sua alleata Genoveva, Ursula comincerà a rendersi protagonista di ...

UNA VITA Anticipazioni 6 novembre 2019 : Il nuovo diabolico piano di Samuel per truffare Lucia : Samuel convince Lucia che ciò che Telmo le ha confessato non è la verità. Il sacerdote intanto affronta il tribunale ecclesiastico.

UNA VITA anticipazioni - Samuel e il violento gesto contro Telmo : anticipazioni Una Vita: continua la guerra tra Samuel e Telmo Le anticipazioni di Una Vita vedono ancora problemi tra Telmo e Samuel. Nel corso delle prossime puntate, vedremo il prete accusato di aver abusato di Lucia. Ricordiamo che i due vengono trovati nel letto insieme, senza vestiti. Entrambi non ricordano quanto realmente accaduto ore prima, […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Samuel e il violento gesto contro Telmo proviene da ...

UNA VITA trame spagnole : il marito di Carmen torna per minacciarla - Raul rischia di morire : Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, molto presto, all'interno della soap opera accadranno dei colpi di scena inaspettati. Due figure faranno il loro ingresso ad Acacia: si tratterà di Raul e Javier, rispettivamente il figlio e il marito di Carmen. La donna sarà inizialmente molto felice del ritorno di suo figlio. Tuttavia, nel momento in cui scoprirà che suo marito l'ha trovata, andrà nel panico. Javier, infatti, minaccerà sua ...

UNA VITA - puntata in prima serata del 5 novembre : Telmo e la Alvarado sorpresi senza veli : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Una Vita potranno seguire oggi 5 novembre in prima serata su Rete 4. Sancirà infatti importanti sviluppi nel filone narrativo relativo alle vere origini di Casilda che scoprirà di essere stata ingannata da Maria e Higinio. I due le hanno mentito sulla paternità di Maximiliano con un solo obiettivo: impossessarsi dell'eredità degli Hidalgo. L'appuntamento serale con la ...

UNA VITA Anticipazioni 5 novembre 2019 : Samuel pronto a far saltare l'accordo con Espineira : Samuel minaccia Espineira di sbugiardarlo davanti a tutti se non gli rivelerà dov'è finito Telmo con Lucia.

UNA VITA anticipazioni 11-17 novembre - sospeso il serale : Samuel deciso a eliminare Ursula : Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre presentano delle interessanti notizie. Purtroppo, il consueto appuntamento con il serale di martedì su Rete 4 risulta sospeso. Al posto della celebre soap opera iberica risulta in onda la trasmissione di Giordano 'Fuori dal coro'. Per quanto riguardano gli spoiler di ciò che andremo a vedere prossimamente, arriverà una brutta condanna per padre Telmo. ...

UNA VITA - anticipazioni e trame dal 10 al 15 novembre 2019 : anticipazioni e trame telenovela Una VITA da domenica 10 a venerdì 15 novembre 2019: Lucia, plagiata da Samuel e Alicia Villanueva, testimonia contro Telmo, causando la condanna del sacerdote. Un giovanotto coi capelli rossi arriva a calle Acacias in cerca di una signora che nessuno conosce. Poco dopo, si scopre che il giovane è Raul, il figlio di Carmen. Quest’ultima impedisce infatti a Cesareo di arrestare il ragazzo. Peña si mostra ...

UNA VITA - trame fino al 17 novembre : Telmo condannato - Lucia vuole partire : La telenovela spagnola Una Vita continua ad appassionare il pubblico. Negli appuntamenti italiani in onda la prossima settimana, in cui i telespettatori dovranno fare a meno della puntata serale su Rete 4, Telmo Martinez si vedrà costretto ad allontanarsi da Acacias 38 dopo essere stato accusato ingiustamente. In particolare il rivale di Samuel Alday, dopo aver fatto i conti con una gravissima condanna del tribunale ecclesiastico, non avrà altra ...

UNA VITA - spoiler del 6 e 7 novembre : la Alvarado dovrà testimoniare contro Martinez : Nuove ed avvincenti puntate attendono i fan di Una vita anche nei pomeriggi del 6 e 7 novembre, a partire dalle 14:10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni infatti, padre Telmo sembrerà essere nei guai dopo che Samuel ed Espineira lo accuseranno di aver abusato di Lucia. Nonostante i due giovani non ricordino nulla di quanto accaduto all'eremo, la Alvarado subirà le pressioni di Espineira, il quale vorrà convincerla a testimoniare contro padre ...

UNA VITA - spoiler : Rosina e Susana ricattate per la morte del modello Alexis : Susana Seler e Rosina Rubio saranno al centro delle nuove vicende ambientate ad Acacias 38 nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler di Una Vita rivelano che la sarta e la moglie di Liberto vivranno dei momenti drammatici quando decideranno di prendere parte ad un corso di disegno, all'oscuro dei parenti. Qui le donne assisteranno alla morte del modello Alexis, che le causerà molto problemi. Una Vita: la morte di Alexis Nuovi ...