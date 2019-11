Una nuova crisi umanitaria in Bosnia riapre le ferite della guerra

Basket - Una nuova nidiata azzurra : Spagnolo - Grant e Visintin astri nascenti su cui costruire un futuro da protagonisti : C’è un lato dell’Italia cestistica del quale si tende a sottovalutare l’importanza, quando si parla dello stato di salute della pallacanestro del nostro Paese. E’ quello legato al settore giovanile, e al lavoro di determinate società, che in alcuni casi sta esprimendo talenti davvero di grande interesse. Andiamo in questa sede a scoprirne tre: Matteo Spagnolo, Sasha Grant e Matteo Visintin. Matteo Spagnolo è nato il 10 gennaio 2003 a ...

Basket - Una nuova nidiata azzurra : Spagnolo - Grant e Visintin astri nascenti su cui costruire un futuro da protagonisti : C’è un lato dell’Italia cestistica del quale si tende a sottovalutare l’importanza, quando si parla dello stato di salute della pallacanestro del nostro Paese. E’ quello legato al settore giovanile, e al lavoro di determinate società, che in alcuni casi sta esprimendo talenti davvero di grande interesse. Andiamo in questa sede a scoprirne tre: Matteo Spagnolo, Sasha Grant e Matteo Visintin. Matteo Spagnolo è nato il 10 ...

Una nuova caccia alle streghe : Roma. Gli inquisitori domenicani Henricus Institor e Jacob Sprenger, autori del celeberrimo “Malleus maleficarum” sul quale si formarono i cacciatori di streghe, avevano l’incarico di “punire e correggere” il crimine noto come “perversione eretica”. La pira oggi è metaforica e ideologica, le streghe

Red Dead Online : annunciata la nuova Taglia Leggendaria - Etta Doyle è ricercata viva per Una serie di rapine a treni e diligenze : Red Dead Online ora ha una nuova Taglia da portare a termine. Tutti i Cacciatori di Taglie del mondo sono infatti invitati a dare la caccia ad un nuovo criminale: Etta Doyle.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dEttagli: Leggi altro...

Red Dead Online : annunciata nuova Una Taglia Leggendaria - Etta Doyle è ricercata viva per Una serie di rapine a treni e diligenze : Red Dead Online ora ha una nuova Taglia da portare a termine. Tutti i Cacciatori di Taglie del mondo sono infatti invitati a dare la caccia ad un nuovo criminale: Etta Doyle.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dEttagli: Leggi altro...

L'attore turco Can Yaman potrebbe essere protagonista di Una nuova serie tv italiana : Un protagonista principale della popolare soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5 questa estate, continua ad essere al centro dell’attenzione. Si tratta dell’attore Can Yaman, che si è fatto conoscere anche in Italia vestendo i panni dell’imprenditore Ferit Aslan. Secondo un’indiscrezione lanciata da un noto settimanale italiano, il 29enne potrebbe tornare presto ad occupare ...

Cortana sta per arrivare su Outlook per iOS e Android con Una nuova voce maschile : Microsoft sta portando Cortana nelle sue app Outlook, inizialmente su iOS e nella primavera del 2020 per Android. L'assistente virtuale del colosso di Redmond sarà in grado di leggere le e-mail e persino gli inviti del calendario mentre l'utente sta svolgendo altre attività e offrirà la possibilità di archiviare o contrassegnare le email durante l'ascolto. L'articolo Cortana sta per arrivare su Outlook per iOS e Android con una nuova voce ...

Superman e Lois : in arrivo Una nuova serie con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch : Superman L’Arrowerse si espande ancora. Il network americano The CW sta sviluppando una nuova serie basata sul famoso eroe Superman e sulla sua compagna Lois Lane, entrambi personaggi dei fumetti di DC Comics. Il progetto avrà una durata di un’ora circa a episodio e vedrà come protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. I due attori hanno già interpretato i rispettivi ruoli nelle varie serie DC: il primo nel 2016 venne scelto ...

Giuseppe Conte - Russiagate e 007 - nuova bomba in arrivo : "Affaire esplosivo - c'è Una indagine in ballo" : "Il generale Gennaro Vecchione non sa proprio come gestirlo". Non usa mezzi termini, Luigi Bisignani, preannunciando la nuova bomba in arrivo su Giuseppe Conte. Il filone è quello del Russiagate e 007: il generale imposto dal premier a capo del Dis "ha fatto implodere lo scandalo in una serie di mal

Fca-Psa - Tavares guiderà la nuova società. In Una simile impresa serve un uomo solo al comando : di Carblogger E così Carlos Tavares guiderà la nuova società fra Fiat Chrysler e la sua Psa (Peugeot-Citroen-DS-Opel). Questa è la vera buona notizia di una fusione che, come in tutte le fusioni di qualsiasi settore, non sarà a costo zero per chi ci lavora al di là delle rassicuranti, precipitose e dunque sospette dichiarazioni. serve un uomo solo al comando per una simile impresa, un po’ come sono stati Sergio Marchionne e Carlos Ghosn, ...

E’ stata scoperta Una nuova forma di demenza che non è l’Alzheimer - si chiama Late : Una notizia che non è certo piacevole quella che stiamo per raccontarvi. E’ stata scoperta una nuova forma di demenza che si presenta in modo differente dall’ Alzheimer e si chiama Late che sta per Limbic-predominant Age-reLated TDP-43 Encephalopathy. La differenza tra le due malattie è la proteina diversa che si va ad accumulare nei neuroni di alcune parti del cervello e ha, come prima conseguenza, la perdita della memoria. Dopo essere ...

Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e Una nuova organizzazione degli album : I Google Pixel 4 e Pixel 4 XL possono contare su una comoda funzionalità che consente agli utenti di "esportare immagini" da qualsiasi video registrato L'articolo Google Foto aggiunge novità per i Google Pixel 4 e una nuova organizzazione degli album proviene da TuttoAndroid.

Blizzcon 2019 : in arrivo Diablo IV - Overwatch 2 ed Una nuova espansione di World of Warcraft : Ieri ad Anaheim, California, ha preso il via la tredicesima edizione del Blizzcon, l’evento che dal 2005 quasi annualmente Blizzard organizza per chiamare a raccolta i fan più sfegatati dei propri titoli e presentare loro le novità in arrivo nel corso dell’anno successivo ed i giochi in lavorazione, diventando anche l’occasione per celebrare le finali mondiali delle principali competizioni esport legate ai videogiochi ...

Hearthstone Battlegrounds è Una nuova modalità per 8 giocatori ispirata ad Auto Chess : Durante la cerimonia di apertura dell'imperdibile BlizzCon 2019, Blizzard ha annunciato una nuova modalità per il suo gioco di carte Hearthstone, chiamata Hearthstone Battlegrounds. Battlegrounds è una modalità ispirata ad Auto Chess, genere emergente (e sempre più diffuso) che affonda le sue radici nei MOBA in stile Dota 2. Questa modalità supporterà inoltre partite da 8 giocatori. Se siete curiosi di provare questa novità, vi informiamo che ...