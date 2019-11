Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo nell’alessandrino dove Si indaga sull’ esplosione avvenuta nella notte in una cascina a quargnento una detonazione le basta che ha causato il crollo dell’edificio dell’uccisione di 3 pompieri Antonino Candido Marco tricker’s e Matteo Gastaldo di 47 38 e 32 anni al i due Vigili del Fuoco sono rimasti ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Liliana Segre : "Salvini? Porta aperta" - 5 novembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Liliana Segre replica all'ex ministro Salvini: "Incontrarlo? La Porta è aperta"., 5 novembre 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Reggio Calabria : sequestrati 61kg di cocaina purissima : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Reggio Calabria. Sono stati sequestrati 61 chilogrammi di cocaina purissima a Gioia Tauro, 5 novembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : aumento assegni - Cgil contro esecutivo : Nella Manovra 2020 non ci sarà spazio per le Pensioni, già principali protagoniste della scorsa Legge di Bilancio, con l’introduzione di Quota 100. Per il prossimo anno ci sarà una proroga di Ape social e Opzione Donna, ma nulla più. Per quanto riguarda gli assegni Pensionistici, invece, questi ultimi registreranno un aumento che dire mini è dire poco (circa 3 euro), a fronte della rivalutazione degli assegni verso la quale il governo ha ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : Karbala - attacco al consolato iraniano - 5 novembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Karbala, attacco al consolato italiano. Parla il premier Conte: 'Si riparte dal Sud'., 5 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 4 novembre in studio Giuliano Ferrigno ancora economia in primo piano il 2019 vede il sud entrare in recensione con un PIL stimato in calo dello 0,2% a Fronte del + 0,3% del centro-nord e quanto emerge da un rapporto di svimez che segnala per il 2020 una debole ripresa quindi mezzogiorno che Cresceranno oltre lo 0,2 % lo studio evidenzia poi che ti ha dato di nuovo il gatto ...

