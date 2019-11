UFFICIALE – Fabio Grosso è il nuovo tecnico di un club di Serie A | il comunicato

Brescia - è UFFICIALE : Fabio Grosso è il nuovo allenatore dei lombardi : Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata adesso: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Il club del presidente Cellino ha deciso di optare per l’ex terzino per il dopo Corini, esonerato in seguito alla sconfitta a Verona e un cammino recente negativo. Il campione del mondo, per poter sottoscrivere il contratto con i lombardi, ha dovuto rescindere proprio con gli scaligeri, allenati sino alla scorsa stagione. ...

Brescia - UFFICIALE : esonerato Corini - Fabio Grosso nuovo allenatore : esonerato Corini, ora è UFFICIALE. Il Brescia ha scelto di dire addio al suo tecnico dopo la sconfitta del Bentegodi contro il Verona. Ko letale e addio concretizzato nelle scorse ore. Corini lascia le Rondinelle dopo un percorso entusiasmante e ricco di grandi soddisfazioni, culminato con la promozione in Serie A. Cellino starebbe già valutando […] L'articolo Brescia, UFFICIALE: esonerato Corini, Fabio Grosso nuovo allenatore proviene da ...

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento del giro e del passo gara - nel 2020 avrò la Yamaha UFFICIALE” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente. Fabio Quartararo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un giro ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Un giro veramente forte e il passo è ottimo - nel 2020 avrò la Yamaha UFFICIALE” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente mettendo in mostra ancora una volta tutte le sue abilità sul giro secco. L’alfiere della ...

MotoGP : dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo avrà a disposizione una M1 UFFICIALE : Era nell’aria già da diverso tempo, a Misano erano già trapelate le prime indiscrezioni, ma in occasione del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP, è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo (team Petronas) avrà a disposizione una Yamaha YZR-M1 A-Spec ufficiale. Saranno 4, quindi, a partire dal Mondiale 2020 le moto di questo tipo del team di Iwata. Due per Valentino Rossi e Maverick Vinales ...

MotoGP : dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo avrà a disposizione una M1 UFFICIALE : Era nell’aria già da diverso tempo, a Misano erano già trapelate le prime indiscrezioni, ma in occasione del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP, è arrivata l’ufficialità: dalla prossima stagione anche Fabio Quartararo (team Petronas) avrà a disposizione una Yamaha YZR-M1 A-Spec ufficiale. Saranno 4, quindi, a partire dal Mondiale 2020 le moto di questo tipo del team di Iwata. Due per Valentino Rossi e Maverick Vinales della ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non UFFICIALE : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non UFFICIALE : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...