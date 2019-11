Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato un articolo su presunti malumori in casatra l’ex allenatore Tudor ed alcuni calciatori. La notizia ha fatto in breve tempo anche il giro del web, ilbianconero ha deciso di smentire la notizia attraverso un comunicato: “calcio smentisce le illazioni totalmente destituite di ogni fondamento inerenti presunti dissidi dicon la precedente guida tecnica di alcuni giocatori pretestuosamente tirati in ballo”. L’ha trovato un pò di tranquillità nelle ultime ore grazie al successo in campionato contro il Genoa, adesso con questaha voluto allontanare eventuali nuovi problemi in vista del delicato scontro salvezza contro la Spal previsto per domenica alle 15. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...

CalcioWeb : #Udinese, la smentita del club dopo le voci di tensione nello spogliatoio -