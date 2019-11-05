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Traffico Roma del 05-11-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 11 | 30 A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA di grottarossa. SULLA ...

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Traffico Roma del 05-11-2019 ore 11:30 (Di martedì 5 novembre 2019) A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA di grottarossa. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE dalla salaria SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mEntre verso san giovanni RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA E viale castrense. sul tratto urbano dell’a24 Roma-teram o code da portonaccio alla tang. est verso il centro. a primavalle incolonnamenti su Via di Torrevecchia fra Via della Valle dei Fontanili e Via Cesare Lombroso. rallentamenti anche al trionfale su Via della Pineta Sacchetti sino a Largo Agostino Gemelli, a partire da via s.cleto papa verso il policlinico gemelli, e a partire dalla galleria giovanni xxiii verso primavalle. AL PORTUENSE senso unico alternato SU Via della Magliana IN Prossimità DI Via Caprese A CAUSA di UN ramo pericolante. A Roma SUD CODE PER INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE DA ...
Fonte : romadailynews

twitterVAIstradeanas : 11:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 11:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?#autostrade #traffico - A1 Firenze-Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa - Reggello >< ?? Forti temporali i… -

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