Traffico Roma del 05-11-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 10 : 00 : TRAFFICATO TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara a via fiorentini verso la TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. incolonnamenti anche verso san giovanni dalla salaria alla tiburtina e da largo passamonti a viale castrense. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBUTINA, DALLA CASILINA ALL’ardeatina e tra laurentina e pontina. CODE ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 09 : 30 : TRAFFICATO TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO, POI A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBUTINA, E DALLA CASILINA ALLA LAURENTINA. CODE ANCHE IN ESTERNA DALLA SALARIA ALLA CASSIA, ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 09 : 00 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA TIBURTINA A PARTIRE DAL GRA RISPETTIVAMENTE SINO VIA AURELIA ANTICA E SINO A TOR CERVARA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, INCOLONNAMENTI A TRATTI SINO A ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 08 : 30 : A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA TIBURTINA A PARTIRE DAL GRA RISPETTIVAMENTE SINO VIA AURELIA ANTICA E SINO A TOR CERVARA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, INCOLONNAMENTI A TRATTI SINO A ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ: A Roma NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIa DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E sulla salaria DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA via aurelia e sulla via TIBURTINA a partire DAL GRA rispettivamente sino via aurelia antica e sino a TOR CERVARA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL GRA A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 20 : 00 : RIAPERTA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO, IN PRECEDENZA CHIUSA TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE ; ANCORA CODE IN QUESTO TRATTO. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA ARDEATINA. AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE PROPRIO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PATRICA IN DIREZIONE ...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Roberta - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Roberta Spera, 20 anni, di Ostia e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 19 : 30 : ANCORA DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA Traffico INTENSO ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 19 : 00 : DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 18 : 30 : DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI ...

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 18 : 00 : DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ...