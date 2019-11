Traffico Roma del 05-11-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 04-11-2019 ore 20 : 00 : RIAPERTA L’AUTOSTRADA PER FIUMICINO, IN PRECEDENZA CHIUSA TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12 Roma-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE ; ANCORA CODE IN QUESTO TRATTO. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA ARDEATINA. AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE PROPRIO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA PATRICA IN DIREZIONE ...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Roberta - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Roberta Spera, 20 anni, di Ostia e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

