Torino | donna perde il treno e blocca i binari per protesta | ritardi fino a 45 minuti

Torino - aveva già ucciso una donna : detenuto in permesso tenta di sgozzare la sua compagna : Un terribile episodio si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 1:00, in zona Barriera di Milano a Torino, dove una donna di 44 anni ha rischiato di essere uccisa dal suo compagno, un cittadino tunisino di 36 anni. Quest'ultimo, negli anni passati, ha già compiuto un'azione criminosa, ovvero il delitto della sua precedente fidanzata. Di questo ne sarebbe venuta a conoscenza negli ultimi tempi la 44enne e, per questo, aveva manifestato ...

Torino - marocchino rapina donna e attacca militari con una spranga : Federico Garau Fermato anche il complice italiano del magrebino, che si trovava al volante dell'auto in fuga. Durante le fasi di arresto, il nordafricano ha minacciato i militari con una spranga di ferro dopo un inseguimento a piedi per le vie della città, durato oltre 20 minuti Sono finiti in manette a Torino due rapinatori che, nella serata di mercoledì, hanno aggredito una signora alla fermata degli autobus, opponendo poi ...

Torino - sequestro da film in centro. Rapitori scarcerati : “Volevamo portare la donna alla polizia” : Sono stati scarcerati i quattro componenti del commando che il 14 agosto scorso in piazza San Carlo a Torino hanno cercato di sequestrare una donna caricandola su un furgone. Hanno detto di aver rapito la donna perché volevano portarla in Questura per farle spiegare la truffa subita da uno di loro.Continua a leggere

Torino - vigile invia la foto di una donna morta ed è accusato di vilipendio di cadavere : Si era sentita male vicino a una bancarella del mercato di via Cesare Pavese, a Torino, ed era morta poco dopo, uccisa da un malore. Per soccorrerla erano intervenute le forze dell'ordine e mentre la donna era stesa a terra, sull'asfalto, un commissario della polizia municipale le aveva scattato alcune foto con il cellulare, perché secondo lui era "quello che prevede la legge quando accadono fatti del genere". Accadde il 23 settembre 2016, nel ...

Torino-Milan 2-1 - le pagelle dei rossoneri : bene Leao - male Donnarumma e Piatek : Il calcio è uno sport strano. Puoi dominare una partita, ma se spegni la concentrazione ti bastano 4 minuti e torni a casa senza neanche un punto. Così è successo al Milan che, dopo un primo tempo quasi straripante, ma in vantaggio di un solo gol grazie al rigore messo a segno da Piatek. Nel secondo tempo troppa leziosità vicino alla porta e nessuno che riesca a piazzare il colpo del ko. Così da un’azione sporca, in cui Calhanoglu subisce un ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : spinge il Toro. Zaza e Belotti provano a superare Donnarumma e la difesa rossonera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Romagnoli e Musacchio mettono fuori. Controcross di Ansaldi, che si perde senza trovare la testa di alcun compagno. 69′ Intanto arriva il fallo di Kessie su Belotti. Altra punizione dove i colpitori di testa possono dire la loro. 68′ Tiro di Bonaventura, appena entrato: non granchè. Palla fuori di molto. 67′ Lo spagnolo prova a rendersi subito protagonista con un ...

Torino - un uomo e una donna dimenticano il figlio di pochi mesi in treno : Se ne sono accorti quando il convoglio era ripartito: avevano scaricato il passeggino ma non l'ovetto con il piccolo dentro. Per fortuna ha causato solo un grande spavento: una coppia, papà e mamma, sono scesi intorno alle 19:20 dal treno alla stazione di Airasca portando con sé tutti i bagagli, compreso la struttura del passeggino, ma non si sono accorti di aver lasciato l’ovetto con dentro il proprio figlio nel vagone del treno.\\Un bambino di ...