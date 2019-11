The Affair la quinta e ultima stagione su Sky Atlantic dal 5 novembre

The Affair 5 dal 5 novembre su Sky Atlantic e NOW TV - cosa aspettarsi dall’ultima stagione : The Affair 5 fa il suo debutto il 5 novembre alle 21.15 e prosegue ogni martedì alla stessa ora su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. La serie Showtime firmata da Sarah Treem (House of Cards) e Hagai Levi torna dunque con una quinta e ultima stagione , riprendendo in mano i ricordi e le prospettive dei protagonisti per raccontare gli effetti delle travolgenti relazioni extraconiugali di personaggi ormai costretti a fare i conti con le ...

Sky e Now Tv le uscite di Novembre 2019 - arrivano Le Regole del delitto perfetto - The Affair e A Star is Born : Sky e Now Tv uscite di Novembre: American Horror Story, le ultiem stagioni di Le Regole del delitto perfetto, Silicon Valley, Divorce e The Affair, A Star is Born su Premium Cinema Mese di Novembre su Sky e Now Tv (tranne per film e serie Premium) che aggiunge altri tasselli alle serie iniziate a ottobre e al catalogo dei film On Demand, sempre più parte centrale dell’offerta sia in mobilità su Sky Go che in streaming su Now Tv. Mese in ...