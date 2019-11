Tg1 trasmette l' ultima telefonata con i Vigili del Fuoco moribondi | necessario?

Fonte : blogo

(Di martedì 5 novembre 2019) Tg1 delle 20.00: dopo la copertura, non certo asciutta, della morte di tredelin servizio, ci si collega con l'inviata sul posto, Stefania Battistini, che invita il pubblico ad ascoltare "un documento inedito", l'audio delladi un Carabiniere coinvolto nel crollo. Non solo: si specifica che nell'audio si distinguono i lamenti deiferiti ("In sottofondo le urla drammatiche degli altri feriti").E così parte l'audio: sembra unachiara, calma, nella quale un Carabiniere, rimasto ferito dal crollo della cascina, chiede l'intervento urgente dei colleghi perché inviino attrezzature e ambulanze. "Sono messo male... se mi succede qualcosa, dì ai miei che gli voglio un mare di bene". Potrebbero essere le sue ultime parole.La domanda d'istinto è "Perché?". Perché il Tg1 ha dovutore un audio così drammatico, considerato che non si è trattato ...

