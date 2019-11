Terremoto magnitudo 7 0 al largo della Calabria e Tsunami in tutt’Italia | stamattina la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) La giornata mondialeconsapevolezza sugli2019 (WorldAwareness Day: WTAD) organizzata dall’UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), si focalizza in particolare su uno dei sette obiettivi globali del protocollo di Sendai, che ha come oggetto la riduzione dei danni generati da catastrofi naturali alle strutture civili sensibili e alle infrastrutture esposte (“Substantially reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services, among them health and educational facilities, including through developing their resilience by 2030“). Il WTAD2019 è stato istituito per ricordare il rischio maremoto e per sollecitare i governi affinché siano investite risorse economiche nella costruzione e adeguamento degli edifici civili e strategici per renderli resilienti agli eventi naturali catastrofici, nei sistemi di allerta rapida da ...

SkyTG24 : Terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.0 - LaStampa : Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la zona centrale del Cile ed è stato avvertito anche a Valparaiso e nella… - Agenzia_Ansa : Tre anni fa il #terremoto di #Norcia: era il #30ottobre 2016 quando alle 7:40 la terra tremò con una magnitudo di 6… -