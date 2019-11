Terremoto in Campania | scossa avvertita a Salerno – AGGIORNAMENTI LIVE

Terremoto oggi Campania : M 2.6 a Salerno/ Ingv ultime scosse - epicentro a Ricigliano : Terremoto M 2.6 in Campania, Ingv ultime scosse: trema la provincia di Salerno, sisma anche in Puglia, in provincia di Foggia.

Terremoto Calabria : centinaia di segnalazioni “dalla punta estrema della Calabria alla Campania” : “Non abbiamo elementi di alcun tipo per dire se il sisma di oggi è collegabile ai vulcani sottomarini del Tirreno cosentino di cui molto si parla ultimamente. Si tratta di una zona molto sismica, quindi non ci sorprende che si sia verificato un evento che per noi è di moderata entità, vista la magnitudo momento di 4.4 della scossa maggiore“: lo ha dichiarato all’Agi Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio ...

Terremoto Calabria di 4.4 nel Tirreno : scuole chiuse - paura anche in Campania e Basilicata : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6.31 nel mar Tirreno, al largo di Scalea. Il sisma ha avuto profondità d 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti,...

Profonda scossa di Terremoto in Campania : i dati INGV : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 sulla scala Richter si è verificata alle 21.55 al Sud Italia, in Campania. Il sisma è avvenuto a una profondità elevata, a 325 km nel sottosuolo. Per...