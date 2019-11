Terremoto al confine tra Italia e Svizzera | scossa di magnitudo 2 5

Terremoto in tempo reale - nuove scosse al confine tra Lazio e Umbria - trema la terra a Configni : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta segnalando oggi 3 novembre uno sciame sismico in corso ai confini tra Lazio e Umbria . Al momento le scosse sono di lieve entità e si sono verificate nella prima mattinata di oggi. Gli eventi sismici, il primo di magnitudo 2.0, il secondo di magnitudo 2.1, sono avvenuti rispettivamente alle 7.25 e alle 9.07 di stamattina. L’epicentro delle scosse è stato localizzato a ...

Terremoto oggi - forte scossa al confine tra Austria e Germania paura tra la gente - sentita anche in Italia : Nella notte appena trascorsa è stato segnalato un forte Terremoto nei pressi di Kufstein ai confini tra l’Austria e la Germania. La scossa, di magnitudo 4.0, è avvenuta in piena notte all’1,35 ad una profondità di 17 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è stato avvertito anche nelle città limitrofe a Kizbuhel ,Lofer, Unken, Worgl. La violenta scossa è stata avvertita anche a Salisburgo a Monaco e in alcune città Italiane ...