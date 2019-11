Taylor Mega sexy in rosso alla festa per il calendario senza veli

Alberto De Pisis racconta la storia con Taylor Mega : Sapeva che ero gay : Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, trasmessa lunedì 4 novembre, è apparso tra gli ospiti in studio Alberto De Pisis, l'ormai noto ex fidanzato gay di Taylor Mega. L'influencer, che ha stregato i telespettatori della sedicesima edizione del Grande Fratello 16, aveva rivelato ai suoi follower, attraverso una recente Instagram story, di aver avuto in passato una relazione importante con un ragazzo dichiaratamente gay. E lo stesso ragazzo ...

Taylor Mega prima dei ritocchini : “Ecco il mio viso quando non ero rifatta” : Taylor Mega oggi è un’influencer seguitissima (su Instagram ha oltre 2 milioni di follower) e spesso ospite nei salotti televisivi. Ultimamente la 26enne di Udine, all’anagrafe Elisia Todesco, ha fatto molto parlare di sé per la sua vita sentimentale. Dopo una breve parentesi con Giorgia Calderulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pare sia tornata insieme alla ex, Erica Piamonte del Grande Fratello. Gossip a parte, Taylor è anche famosa per ...

Taylor Mega si svela a 16 anni : ?Ecco quando non ero rifatta... : La chirurgia estetica, si sa, fa miracoli. Eppure, anche se non se ne ha così disperatamente bisogno, cresce sempre di più il numero di personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di ricorrere a dei piccoli ritocchini. Tuttavia, persino nei casi più eclatanti, sono pochissime le eccezioni di chi ammette di aver ceduto all’abile mano del chirurgo.Fortunatamente, però, c’è anche chi lo ammette come Taylor Mega. Nel suo caso, infatti, ...

Niente biancheria intima per il compleanno di Taylor Mega : Un pink party extralusso per Taylor Mega che ha dedicato la sua festa di compleanno ai fan. Tutto rigorosamente rosa, compresi i dollari finti sopra i quali la bionda procace e sexy si è sdraiata. Vestita con un minidress sotto il quale si intravedevano i capezzoli, Niente reggiseno e mini inguinale, Taylor ha posato per foto ricordo sensuali. Alla festa c’era anche Erica Piamonte, protagonista del triangolo amoroso, mentre era assente la ...

Taylor Mega : l’ex fidanzato gay svela i dettagli intimi del rapporto : Taylor Mega, l’ex fidanzato gay a Pomeriggio 5 svela i dettagli intimi della relazione avuta con l’influencer: “Abbiamo avuto rapporti?” La risposta Alberto De Pisis, dopo l’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Novella 2000 in cui ha descritto la relazione avuta con Taylor Mega, è stato ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Nel salotto […] L'articolo Taylor Mega: l’ex fidanzato gay svela i ...

Pomeriggio 5 - Alberto De Pisis su Taylor Mega : “Non la riconosco più” : Alberto De Pisis ospite a Pomeriggio Cinque: “Non mi rimetterei con Taylor Mega” Nella seconda parte di Pomeriggio 5 ampio spazio è stato dedicato al gossip. Tanti gli ospiti invitati a parlare di tale argomento, tra i quali anche l’ex fidanzato gay di Taylor Mega, Alberto De Pisis. Quest’ultimo, ovviamente, è stato chiamato oggi in studio da Barbara d’Urso per fare luce sulla sua relazione avuta con la popolare ...

Niente biancheria intima per il compleanno di Taylor Mega : Un pink party extralusso per Taylor Mega che ha dedicato la sua festa di compleanno ai fan. Tutto rigorosamente rosa, compresi i dollari finti sopra i quali la bionda procace e sexy si è sdraiata. Vestita con un minidress sotto il quale si intravedevano i capezzoli, Niente reggiseno e mini inguinale, Taylor ha posato per foto ricordo sensuali. Alla festa c’era anche Erica Piamonte, protagonista del triangolo amoroso, mentre era assente la ...

Chi è Taylor Mega e come ha fatto successo - : Monica Montanaro L'icona sexy Taylor Mega è in realtà Elisia Todesco, una giovane ragazza cresciuta in quel di Udine che grazie alle sua bellezza statuaria e con spirito d'intraprendenza ha cavalcato l'onda favorevole del successo sino a divenire la celelebre web influencer con un milione di follower su Instagram Dietro al nome pseudo inglese di Taylor Mega si cela un'arguta ragazza friulana, cresciuta a Carlino, piccolo paese ...

La scalata al successo di Taylor Mega : dai genitori allevatori di tacchini ai suoi flirt - : Monica Montanaro L'icona sexy Taylor Mega è in realtà Elisia Todesco, una giovane ragazza cresciuta in quel di Udine che grazie alle sua bellezza statuaria e con spirito d'intraprendenza ha cavalcato l'onda favorevole del successo sino a divenire la celelebre web influencer con un milione di follower su Instagram Dietro al nome pseudo inglese di Taylor Mega si cela un'arguta ragazza friulana, cresciuta a Carlino, piccolo paese ...

Taylor Mega : Basta gossip - il mio compleanno l'ho dedicato solo ai fan : “Oltre ad essere una bravissima influenze hai un cuore d’oro perché nessuno dedica così tanto tempo ai suoi fan come fai tu, ti ammiro molto come persona”. Questo soltanto uno dei messaggi che sono arrivati a Taylor Mega il giorno del suo compleanno. Ventisei anni festeggiati insieme ai suoi fan con una festa hollywoodiana dedicata tutta a loro. Un “Pink Party”, ironico, colorato di rosa, pieno di palloncini, champagne, una torta a forma di ...

Erica Piamonte a letto con Taylor Mega?/ 'C'era e c'è un sentimento tra di noi!' : Erica Piamonte e il ritrovato rapporto con Taylor Mega: l'ex gieffina a Pomeriggio 5, 'non è l'amore della mia vita, ma...'

Taylor Mega - festa di compleanno extralusso/ Karina Cascella : 'andrebbe bannata' : Taylor Mega, festa di compleanno extralusso. Karina Cascella attacca a Pomeriggio 5: andrebbe bannata, lancia messaggi aberranti'.

Taylor Mega - proposta di matrimonio/ Erica Piamonte impazzisce... : Taylor Mega ha ricevuto una proposta di matrimonio durante un evento al Mamamare: ecco cosa è successo al Mega Pink Party. Erica Piamonte…

L'ex gay di Taylor Mega rivela : La nostra era una passione fisica : Dopo aver animato il gioco della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Taylor Mega continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Recentemente, in un'Instagram story la Mega aveva rivelato ai suoi fan di aver avuto una relazione con un ragazzo omosessuale. Una storia che ha incuriosito molti negli ultimi giorni e sulla quale sono emerse in rete delle indiscrezioni. In un'intervista concessa a Novella 2000, ...