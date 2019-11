Tav | Veneto | sbloccato il lotto ovest a Verona 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) (Adnkronos) - Il “Nodo AV/AC di: Ingresso” è inserito nel progetto relativo alla nuova linea che sarà realizzata prevalentemente in affiancamento all’attuale storico tracciato della Milano-Venezia, fino alla stazione diPorta Nuova: l’opera interessa territorialmente i Comuni di

PantheonVerona : La Giunta regionale del Veneto ha dato oggi il via libera al progetto preliminare dell’Ingresso Ovest del nodo Alta… - EmanueleCalvi : Verona, il bando per il tunnel va deserto. Si incaglia la Tav veneta - italrestauri : Lo stato non paga,saltano le mangiatoie anche per loro,lo faranno fare ai clandestini -