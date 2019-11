Tav | Veneto | sbloccato il lotto ovest a Verona 2

Tav : Veneto - sbloccato il lotto ovest a Verona : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) – La Giunta regionale del Veneto ha dato oggi il via libera al progetto preliminare dell’Ingresso ovest del nodo Alta Velocità-Alta Capacità di Verona, ultimo e determinante atto per ottenerne l’approvazione anche da parte dal Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e portare così a termine un iter estremamente impegnativo e complesso.Il provvedimento, proposto ...