Taranto | il giorno dopo | Non è per lo scudo penale che rischiamo di perdere

Gli sbarchi all'ordine del giorno. La Alan Kurdi attracca a Taranto : Mauro Indelicato La nave Alan Kurdi , dell'ong tedesca Sea Eye, è approdata intorno alle 8:30 a Taranto : a bordo 88 migranti, l'arrivo nella città pugliese dopo il via libera di ieri del governo È arrivata poco dopo le 8:30 la nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye, con a bordo 88 migranti soccorsi la settimana scorsa a largo della Libia. Il porto scelto è stato ancora una volta quello di Taranto , uno scalo indicato già in occasione ...

Taranto - controlli da record : tolti 118 punti in un solo giorno : Emanuela Carucci L'iniziativa, svolta con il supporto della commissione europea, si inserisce nel quadro della "Settimana Europea della Mobilità" con lo scopo di ottenere una giornata "a zero vittime sulle strade" Un'operazione da guinness dei primati quella della sezione di polizia stradale a Taranto: in un solo giorno sono stati detratti 118 punti dalle patenti di guida. È il pesante bilancio del capoluogo pugliese nella giornata, ...