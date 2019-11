Stadio Roma | finanziamento illecito | verso il processo Centemero Lega | Bonifazi Pd e

?Stadio Roma - a rischio processo Centemero e Bonifazi : «Soldi da Parnasi» : Rischiano il processo, insieme all'imprenditore Luca Parnasi, il tesoriere e parlamentare della Lega Giulio Centemero e il deputato del Pd Francesco Bonifazi. La procura di Roma ha chiuso il...

Stadio Roma - il Comune vuole 20 milioni in più : Avanza il progetto per il nuovo Stadio della Roma. La revisione richiesta dalla sindaca Virginia Raggi sulla correttezza degli atti relativi al progetto ha ricevuto esito positivo: tutti i dipartimenti hanno dato infatti un parere favorevole su quanto fatto finora. Con un’unica eccezione, che potrebbe costringere il club giallorosso ed Eurnova ad alzare i costi […] L'articolo Stadio Roma, il Comune vuole 20 milioni in più è stato ...

Samp-Roma 0-0 - tensione fra i tifosi a Brignole e davanti allo Stadio : A Marassi, "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Samp-Roma 0-0 - tensione fra i tifosi a Brignole e davanti allo Stadio : A Marassi, "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Stadio Roma - archiviazione per l’assessore Frongia : Doppia archiviazione per l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia. Lo hanno deciso i gip di Roma per i procedimenti relativi al nuovo Stadio della Roma e quello legato alla bonifica dell’area di Tor di Quinto. Per quanto riguarda l’inchiesta collegata alla realizzazione dell’impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, […] L'articolo Stadio Roma, archiviazione per l’assessore ...

Stadio Roma - archiviazione per assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia nell'inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla «bonifica...

Stadio della Roma - archiviazione per l'assessore Frongia : È stata archiviata la posizione dell'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia (CHI È), nell'inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla "bonifica dell'area di Tor di Quinto". A dare la notizia è stato lo stesso Frongia, in una nota. Frongia: "I procedimenti si sono conclusi con l'archiviazione" I procedimenti a carico dell’assessore, che ricorda lui stesso, "hanno trovato ampio spazio nei ...

Stadio della Roma - archiviata l’inchiesta sull’assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell’inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla “bonifica dell’area di Tor di Quinto”. A farlo sapere in una nota è lo stesso Frongia. La contestazione a uno degli uomini della giunta di Virginia Raggi – che si era autosospeso e aveva rimesso le deleghe – è dovuta a una vicenda raccontata da Luca ...

"Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico : ci avete fatto emozionare!" : “Il settimo sigillo è il più bello perché ci porta a Euro 2020. Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico: ci avete fatto emozionare! Grazie ai bambini del Bambin Gesù: ci avete dato forza e coraggio. Viva l’Italia!”. Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini, via Twitter, dopo il successo di ieri sera per 2-0 sulla Grecia che ha regalato alla Nazionale la qualificazione ...

Rebecchini (pres. Ance Roma) : ”Stadio Tor di Valle? Ho forti dubbi che si faccia - il pubblico non è all’altezza” : Roma – Nicolò Rebecchini (Presidente Ance Roma) intervistato da Luigia Luciani e Stefano Molinari nel programma LAVORI IN CORSO in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha rilasciato la seguente dichiarazioni in merito ad una conclusione positiva dell’iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle: “Io lo spero e ci continuo a sperare, ma ho forti dubbi. Il problema è delicatissimo perché l’interesse pubblico deve ...

Roma - per il nuovo Stadio è il momento della svolta : nuovo stadio Roma tempistiche – C’è fermento in casa Roma, anche durante la pausa per le gare delle nazionali. L’attenzione in casa giallorossa si è infatti spostata sulla questione nuovo stadio. Mentre il CEO del club, Guido Fienga, e il direttore commerciale della società, Francesco Calvo, sono a Boston per fare il punto della situazione […] L'articolo Roma, per il nuovo stadio è il momento della svolta è stato realizzato da Calcio ...

Serie A - l’Atalanta cala il tris nel nuovo Stadio : Lecce ko. Pari (e rabbia) per la Roma. Bologna e Lazio gol e spettacolo. La Viola vince ancora : In attesa del posticipo tra Inter e Juventus e l’impegno del Napoli col Torino, l’Atalanta è seconda in classifica. La Dea di Gasperini vince e convince anche nel nuovo Gewiss Stadium contro il Lecce, che in trasferta finora aveva sempre ben figurato. Pari per le romane, di rabbia quello della Roma in casa col Cagliari e nel segno di Mihajlovic quello della Lazio a Bologna. Nel match delle 12 la Fiorentina vince ancora: segna ...

LIVE Wolfsberger-Roma 0-0 - Europa League in DIRETTA : si parte allo Stadion Graz-Liebenau! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Incursione di Spinazzola dalla sinistra, supera due uomini ma poi perde palla al momento del cross. 5′ Kalinic riceve palla da Pastore e smista per Zaniolo che però non controlla il pallone sulla fascia sinistra. 3′ Aggressiva la squadra austriaca, prova la Roma ad abbassare i ritmi di gioco. 1′ Subito rischio per la Roma, Santon sbaglia il passaggio per Mirante che ...

Biglietti Roma-Cagliari - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico : Ritorno allo Stadio Olimpico per la Roma, che domenica alle 15, nella settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020, ospita il Cagliari. Per quel che riguarda i giallorossi, la necessità primaria è di risalire la classifica, dove i punti sono 11 e il posto è il quinto, dietro ad Atalanta (13) e Napoli (12). Di fronte, però, ci sono i sardi protagonisti di una più che buona partenza e distanti soltanto un punto dalla formazione di Fonseca: ...