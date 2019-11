Sposa d’inverno? Sì | ma con gli accessori giusti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 5 novembre 2019) Con scollo profondo, come Monique LhuillierCa and LouHalfpenny LondonSergio RossiCon gonna alta e ampia, come Justin AlexanderLad'inverno 2019Jennifer BehrLoribluEdie ParkerCompleto pantalone, come Jenny PackhamMia's ItalySafiyaaSophia WebsterCasadeiEffetto slip dress, come Andrea HawkesLelet NyBlazé MilanoFalconeriJimmy ChooChristian LouboutinA manica lunga in pizzo, come Tadashi ShojiJane Taylor LondonBernadetteLoro PianaRené CaovillaCi sono spose che sognano il giorno più importante della loro vita in primavera, con un clima mite, o addirittura in estate, al caldo. Perché la luce morbida del sole fa sembrare tutto (foto di rito comprese) più bello. C’è invece chi preferisce celebrare la cerimonia nell’atmosfera magica e fiabesca delle stagioni autunnali, tra il foliage tipico di stagione, o addirittura invernali, in location nordiche, «glaciali». Cristalline e ...