Spende oltre 27 000 dollari per modificare il suo corpo all’estremo | perde la vista dopo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Amber Luke, 24 anni, australiana del Nuovo Galles del Sud, ha speso27.000peril suo, ormai quasi interamente ricoperto da200 tatuaggi. L’ultima follia di questa giovane, che si fa chiamare Blue Eyes White Dragon, l’ha portata are laper 3 settimane. Amber, infatti, si è sottoposta ad una dolorosissima e pericolosissima procedura di 40 minuti per trasformare persino i suoi occhi: ha voluto farsi tatuare la sclera, ossia la parte bianca dell’occhio, colorandola di blu (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Amber, che tra le altre cose ha la lingua divisa in due come quella di un serpente, canini modificati e diversi interventi di chirurgia al seno, agli zigomi e alle labbra, ha sviluppato la sua attrazione per le modifiche estreme quando aveva 16 anni. Amber descrive la procedura come brutale, ma non è ...

Flautomagico1 : RT @sangesnicola: Una mamma spende oltre 46mila euro per salvare i cani randagi di Cipro. ?? - GraziellaVespa : RT @marcodalsanto1: - acipaluia : RT @marcodalsanto1: -