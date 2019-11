Spazio | Asi | “A Napoli il primo Lab Europeo per le ‘verdure’ spaziali”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Piante per nutrire gli equipaggi di astronauti impegnati nei prossimi lunghi viaggi interplanetari. A studiare le future ‘verdure spaziali’ sarà un team di ricercatori dell’università Federico II didove ha preso il via illabper vegetali da far crescere fuori dalla Terra. Il laboratorio, le cui attività sono state salutate dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, è installato nella sede del Dipartimento di Agraria dell’università partenopea ed è illaboratorio in Europa interamente dedicato alla caratterizzazione delle piante per i sistemi rigenerativi di supporto alla vita. “L’individuazione delle piante sarà fondamentale per il sostentamento degli equipaggi che, in un futuro non molto lontano, saranno impegnati in viaggi interplanetari” sottolinea l’Asi. Il laboratorio nasce ...

ferro_fabiano : @ASI_spazio @NASAVoyager Bellissima immagine. - ASI_spazio : #Voyager2 chiama Terra: i primi dati rivelano dettagli inediti @NASAVoyager - ASI_spazio : Buchi neri vaganti nelle periferie delle galassie, se ne parla su #Globalscience -