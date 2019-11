Sondaggio Swg | Lega in continua crescita | centrodestra oltre il 50%

Sondaggio Swg sul voto in Umbria - "preferenza nascosta" degli elettori grillini : Salvini - godimento assoluto : La sconfitta in Umbria sembra vicina a ripetersi anche in Emilia-Romagna. Dal Sondaggio Swg emerge per M5s e Pd uno scenario tragico: il 54 per cento degli elettori grillini non ha approvato l'accordo giallo-rosso. Sinonimo, questo, di una bocciatura anche alle future regionali. Tra i dem, invece, i

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - effetto-Umbria : Lega e Fratelli d'Italia verso il 50% - al governo da soli? : Il Sondaggio del lunedì sera, Enrico Mentana, questa volta lo ha anticipato alla domenica sera. Lo ha proposto nel corso della Maratona per le regionali in Umbria che hanno registrato il trionfo del centrodestra e il dramma politico dei giallorossi in coalizione. Perché mai anticipare il Sondaggio i

Sondaggio Swg - Renzi non supera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Sondaggio Swg per Mentana - Pd-M5s crollano dopo la manovra. Lega e Fratelli d'Italia - massimo storico : Da un lato, come sottolinea Enrico Mentana, il caos di governo su una manovra pasticciata che non piace a nessuno che porta in dote una tempesta di tasse. Dall'altro, la manifestazione del centrodestra unito in piazza San Giovanni a Roma con le sue 200mila persone. Il risultato? Presto detto: crolla

Matteo Salvini - il Sondaggio Swg su CasaPound e il via libera alla manifestazione di Roma : Nonostante le molte critiche rivolte a Matteo Salvini per la presenza in piazza a Roma di CasaPound, è il leader leghista ad avere la meglio. Il 17 dicembre 2017 un sondaggio di Swg, commissionato dalla stesa Lega, ha smentito quanto dichiarato dagli avversari politici: il 67% degli elettori del Car

Sondaggio Swg per Mentana : Salvini torna sopra il 33 per cento - schiaffo a Pd e Cinque Stelle : Buone notizie per la Lega che, secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, torna sopra il 33 per cento (33,2) e guadagna un +0,9 rispetto alla scorsa settimana. A crescere anche gli alleati di centrodestra con una Giorgia Meloni che vede il +0,5 per cento al suo partito. Fratelli d'Italia

Partiti : Sondaggio Swg - avanzano Lega - Fdi - M5S e Fi - in calo Pd e Iv : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – avanzano Lega, Fdi, M5S e Fi, in calo Pd, e Italia viva. Lo rileva il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7. La Lega rispetto ad una settimana fa guadagna lo 0,9 per cento, arrivando al 33,2 dal 32,3. Il Pd invece perde lo 0,6, scendendo al 19,4 dal 20, mentre M5S si attesta al 18,6, più 0,1 in confronto a sette giorni fa.Fratelli d’Italia è al 7,6 e guadagna lo 0,5. Perde invece Italia viva, dal ...

Matteo Salvini - Sondaggio Swg sulle regionali in Umbria : Lega - numeri stratosferici. Spallata a Pd-M5s : Trema la roccaforte rossa Umbria. Secondo un sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero, il centrodestra è davanti rispetto alla coalizione inedita (a livello elettorale) Pd-M5s. La candidata governatrice Donatella Tesei, sostenuta da Matteo Salvini, è quotata tra il 48,5 e il 54,5%, nettamente in vant

Sondaggio Swg Umbria : Donatella Tesei (centrodestra) avanti : La coalizione di centrodestra guidata da Donatella Tesei è nettamente in testa nella corsa alle elezioni regionali in Umbria che si terranno il 27 ottobre. A dirlo è un Sondaggio Swg pubblicato sul quotidiano il Messaggero.Il totale dei voti del centrodestra è dato in una forchetta tra il 48,5% e il 54,5%. Con la Lega che incassa tra il 36,5 e il 40,5%.Mentre il patto civico tra Pd e Movimento 5 stelle, guidato da Vincenzo ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : i 5 Stelle non arrestano la loro discesa e perdono l'1 - 1 per cento : Il Sondaggio di Swg per il Tg di Enrico Mentana non lascia scampo ai Cinque Stelle. Il Movimento, a ridosso della firma dei capigruppo della maggioranza di Camera e Senato sulla riforma della riduzione dei parlamentari, ha preso una grande batosta. I pentastellati - numeri alla mano - calano del -1.

Eutanasia - Sondaggio Swg : 9 su 10 a favore. L’82% vuole legge sulla fecondazione - il 65% vuole togliere il divieto di ricerca su embrioni : Nove italiani su 10 sono d’accordo con forme di Eutanasia legale. Lo dicono i dati di Swg diffusi dal TgLa7 e dall’associazione Luca Coscioni. Come si vede dalla tabella della rilevazione mandata in onda da Enrico Mentana i favorevoli sono cresciuti in poco più di vent’anni di oltre il 30 per cento e, più propriamente, sono crollati i contrari che attualmente rappresentano solo l’8 per cento. Gli intervistati da Swg che ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : brutte notizie per Matteo Renzi. Italia Viva scende in picchiata : "La Lega perde lo 0,8 per cento attestandosi comunque come primo partito". Il Sondaggio di Swg per il Tg di La7 di Enrico Mentana delinea un clima molto chiaro: "Quasi tutte le forze politiche calano. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, rispetto alla scorsa settimana, non subisce variazioni

Sondaggio di Rado Fonda (Swg) : Silvio Berlusconi in caduta libera - è al 5 - 1% sotto Matteo Renzi al 5 - 4 : Silvio Berlusconi con Forza Italia vale meno di Matteo Renzi con il suo neonato partito Italia Viva. E' quanto emerge da una analisi di Rado Fonda, direttore di Swg. L'ultimo Sondaggio dà infatti Italia Viva al 5,4 per cento: "Non è tantissimo, ma neppure poco, è un consenso a caldo in cui è Fondame

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Italia Viva di Matteo Renzi davanti a Forza Italia : batosta per Berlusconi : E il lunedì piovve il Sondaggio di Enrico Mentana. Negli studi del TgLa7, Mitraglietta svela le cifre della rilevazione di Swg, la prima che comprende anche Italia Viva, la neo-creatura politica di Matteo Renzi sorta in seguito alla scissione del fu rottamatore dal Pd. E proprio come nel Sondaggio p