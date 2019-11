Soldi da Parnasi | rischio processo per il renziano Bonifazi e il leghista Centemero

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019)per Giulio, tesoriere della Lega e Francesco, ex tesoriere del Pd ora passato a Italia Viva. La procura di Roma ha chiuso il filone di indagine, atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma e in particolare i finanziamenti erogato dall’imprenditore Luca.Nei confronti diè contestato il reato di finanziamento illecito così come per. Per quest’ultimo c’è anche l’emissioni di fatture per operazioni inesistenti.Al centro dell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, i finanziamenti dell’ imprenditore Luca. In particolare i 150 mila euro destinati alla fondazione Eyu, vicina al Pd, e i 250 mila euro all’associazione Più Voci presieduta all’epoca dei fatti da ...

HuffPostItalia : Soldi a Parnasi: rischio processo per il renziano Bonifazi e il leghista Centemero - GHERARDIMAURO1 : RT @ElioLannutti: Soldi da Parnasi, finanziamenti tra il 2015 e 2018 (ANSA Notiziario Nazionale) Soldi da Parnasi, finanziamenti tra il 201… - ElioLannutti : Soldi da Parnasi, finanziamenti tra il 2015 e 2018 (ANSA Notiziario Nazionale) Soldi da Parnasi, finanziamenti tra… -