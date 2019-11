Slavia Praga-Inter | quando si gioca la prossima partita di Champions League? Data

DIRETTA/ Slavia Praga Borussia Dortmund - risultato finale 0-2 - : Decide Hakimi! : DIRETTA Slavia Praga Borussia Dortmund streaming e tv: risultato finale 0-2 del match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

DIRETTA Slavia Praga BORUSSIA DORTMUND/ Video streaming : primo incrocio assoluto : DIRETTA SLAVIA PRAGA BORUSSIA DORTMUND streaming e tv: quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League

Inter - tensione tra Lukaku e Brozovic dopo lo Slavia Praga : durissimo confronto in spogliatoio : Prime difficoltà per Romelu Lukaku da quando è all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante belga, dopo il triplice fischio nel match pareggiato contro lo Slavia Praga, avrebbe avuto un battibecco molto duro con il centrocampista croato Marcelo Brozovic. Leggi anche:

Conte avrebbe passato la notte ad Appiano dopo il brutto pareggio contro lo Slavia Praga : Il pari ottenuto dall'Inter ieri all'esordio stagionale, in casa, contro lo Slavia Praga, ha fatto discutere non poco. L'1-1 finale è un risultato sicuramente negativo per i nerazzurri che, sulla carta, avevano la partita più abbordabile in un girone che vede anche la presenza di squadre altamente competitive come Borussia Dortmund e Barcellona, che all'Iduna Park non sono andati oltre lo 0-0. A colpire è stato l'atteggiamento in campo, con la ...

Inter : Esposito brilla in Youth League - doppietta allo Slavia Praga (VIDEO) : Decide sempre Sebastiano Esposito. La giovane punta oramai stabilmente convocato con l'Inter dei 'grandi' si dimostra implacabile anche in Youth League, realizzando ben due gol nella netta vittoria dell'Inter primavera contro i pari età dello Slavia Praga. Una risposta importante quella del giovane italiano, che sicuramente si dimostra molto più concreto delle punte della prima squadra, considerando il pareggio dell'Inter di Conte contro lo ...

Inter-Slavia Praga - le pagelle dei quotidiani : bocciati Lukaku e Brozovic : Inter-Slavia Praga, le pagelle dei quotidiani – Tanta fatica per l’Inter, che rischia il clamoroso capitombolo interno all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Barella in pieno recupero riacciuffa un match non giocato bene dai nerazzurri. Il giorno dopo, ecco le pagelle della sfida dei principali quotidiani sportivi. Tra i peggiori, Brozovic e Lukaku. Inter-Slavia Praga: le parole di Sensi, Barella e ...

Inter - Lukaku non le manda a dire : “contro lo Slavia Praga partita brutta. Per gli avversari deve essere sempre difficile affrontarci” : Dopo il brutto esordio in Champions League, nel quale è arrivato un 1-1 in rimonta contro lo Slavia Praga, Romelu Lukaku parla da leader e incoraggia l’Inter a fare meglio nei prossimi impegni Dopo 3 successi consecutivi in campionato, l’Inter si ferma all’esordio in Champions League. Battuta d’arresto importante quella dei nerazzurri contro lo Slavia Praga arrivata al termine di un 1-1 maturato in rimonta, nei ...

Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. Barella salva in nerazzurri al 92'. Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens-Llorente - sorride Ancelotti : Highlights INTER SLAVIA Praga- Passo falso nerazzurro nel match d’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Un gol di Barella salva in nerazzurri da una clamorosa sconfitta. Si complica sul nascere il percorso dell’Inter in Champions League, nerazzurri chiamati alle sfide contro Borussia Dortmund e Barcellona. Straordinario Napoli contro il Liverpool. Gli uomini di […] L'articolo Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. ...

Inter-Slavia Praga - Conte si addossa le colpe : “Il principale responsabile sono io”. E su Lukaku… : Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, ...

Diretta/ Inter Slavia Praga - risultato finale 1-1 - : Barella salva i nerazzurri al 92' : Diretta Inter Slavia Praga, risultato finale 1-1 streaming video tv. Prima in Champions League con un pareggio: Barella salva nerazzurri dopo gol Olayinka!

Inter-Slavia Praga - Antonio Conte è una furia : “ci hanno sovrastato - il primo responsabile sono io” : L’allenatore dell’Inter ha commentato il pareggio ottenuto all’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga Non comincia affatto bene la Champions League dell’Inter, i nerazzurri non vanno oltre il pareggio a San Siro contro lo Slavia Praga, riagguantando gli avversari solo al novantesima grazie al gol di Barella. Marco Alpozzi/LaPresse Antonio Conte è una furia nel post partita, soprattutto per la prestazione ...