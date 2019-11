Sky Sport Diretta Champions #4 | Palinsesto e Telecronisti Juventus | Inter | Napoli

Italia-Ecuador - Mondiali U17 : la partita in tv su Sky e in sintesi su Rai Sport : Il campionato mondiale Under17 approda alla fase a eliminazione diretta con le sfide valide per gli ottavi di finale che vedranno la Nazionale italiana giovanile di Carmine Nunziata opposta all’Ecuador. Completano il tabellone Angola-Corea del Sud, Giappone-Messico, Nigeria-Olanda, Paraguay-Argentina, Spagna-Senegal, Francia-Australia e Brasile-Cile, con la vincente di quest’ultima partita che sarà l’avversaria degli azzurrini se riusciranno a ...

Streaming Sky Sport e Sky Calcio : tutti i metodi : Sky ha degli ottimi canali tematici che permettono di guardare le partite di Calcio preferite come ad esempio il campionato di Serie A, l’Europa league e la Champions League. All’interno di questa guida, vedremo insieme leggi di più...

Di Canio Premier Special - su Sky Sport il racconto del calcio inglese : Oltre la facciata del calcio inglese. Oltre le immagini che dagli stadi della Premier League ogni weekend arrivano nelle case di tutto il mondo. Per raccontare ai tifosi ciò che non si vede: è questo il filo conduttore del nuovo programma di Paolo Di Canio, “Di Canio Premier Special”, al via da lunedì 4 novembre su...

F1 Stati Uniti 2019 - Gara - Diretta tv ore 20.10 Sky Sport e TV8 : Il Circus della F1 (Diretta tv ore 20.10 Sky Sport e TV8) si trascina verso la fine della stagione, e Lewis Hamilton si avvicina al suo sesto titolo mondiale. La matematica ancora non lo conforta, ma per il...

F1 Stati Uniti 2019 - Gara - Diretta tv ore 20.10 Sky Sport e TV8 : Il Circo della F1 (Diretta tv ore 20.10 Sky Sport e TV8) si trascina verso la fine della stagione, e Lewis Hamilton si avvicina al suo sesto titolo mondiale. La matematica ancora non lo conforta, ma per il fuoriclasse inglese delle quattro ruote è solo questione di tempo. Intanto pero' incassa una delusione, perchè a volte anche i fenomeni non si dimostrano tali: ad Austin, nelle...

MotoGP Malesia 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : La qualifica del Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) è una guerra tra un pluricampione del mondo e la rivelazione dell’anno e ad avere la meglio è il rookie del 2019 Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) firmando la pole position stabilendo il nuovo record della pista, dopo averlo già abbassato durante le libere del venerdì, mentre Marc Marquez (Repsol Honda Team) ...

F1 Stati Uniti 2019 - Qualifiche - Diretta ore 22 Sky Sport e TV8 : Sulla pista di Austin Lewis Hamilton ( Diretta ore 22 Sky Sport e TV8) ha firmato il giro di più veloce nelle prove libere del venerdì in vista del Gp degli Stati Uniti, terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1. Una gara che dovrebbe sancire per lui la conquista del sesto titolo mondiale ma che la Ferrari vorrebbe tanto far sua dopo le piccole e grandi delusioni delle ultime prove. Il secondo tempo di Charles Leclerc, ...

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 e 3 Novembre 2019 : Calcio Estero 9 incontri in ESCLUSIVA tra il 2 e il 3 Novembre 2019PREMIER LEAGUE 6 match dell’11^ giornata, con EVERTON-TOTTENHAM live anche in 4K HDR con Sky Q satellite (domenica, ore 17.30) BUNDESLIGA 3 incontri della 10^ giornata d’andata con il primo storico derby di Berlino UNION-HERTHA (sabato, ore 18.30) <img style="float: left; margin: 0px 5px 0px 5px;" ...

Sky Sport Serie A 11a Giornata - Diretta Esclusiva Palinsesto Telecronisti (Roma - Napoli 4K) : Tra sabato 2 e lunedì 4 novembre la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo per l’11^Giornata d’andata del campionato; saranno 7 gli incontri da seguirein Diretta Esclusiva sui canali Sky. Le restanti tre partite, Torino-Juventus (sabato, ore 20.45), Atalanta-Cagliari (domenica, ore 12.30) e...

MotoGP Malesia 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : La voglia di fare bene (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) è ai vertici massimi per i portacolori del Petronas Yamaha SRT. Fabio Quartararo si mantiene al comando della classifica dei tempi registrando il miglior crono anche nella FP2, mentre Franco Morbidelli è quarto nel turno pomeridiano, a meno di un decimo dal compagno di squadra, ma mantiene la seconda posizione nella combinata confermandosi davanti ad...

Sky Sport F1 - Diretta GP Stati Uniti (31 Ottobre - 3 Novembre). LIVE su TV8 : Lewis Hamilton potrebbe conquistare il suo sesto titolo Mondiale con 2 gare d'anticipo. Dopo il successo in Messico, al britannico basta un ottavo posto negli ultimi 3 GP per laurearsi campione. La gara in Diretta esclusiva domenica alle 20.10 su Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201) LA PROGRAMMAZIONE DEL WEEKEND – I semafori si spegneranno alle 20.10 di domenica 3 novembre. Una gara da brividi, visto cosa...

Sky Sport Mondiale Under 17 (diretta) 3a Giornata - Palinsesto e Telecronisti : Dal 26 ottobre al 17 novembre, il Brasile ospita la 16^ edizione del Mondiale Under 17 per nazioni. Sky trasmetterà tutti i 52 match della FIFA U-17 World Cup. Questa è la rassegna iridata dove si affacciano i talenti internazionali e che nel passato ha...

DAZN 1 (canale 209 Sky Sport) - Palinsesto dal 1 al 7 Novembre : DAZN 1, Palinsesto DAL 1 AL 7 Novembre CANALE 209 SKY DAZN1, il canale con una selezione dei principali contenuti di DAZN, è sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che hanno aderito all’offerta Sky – DAZN e completato la procedura di...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Malesia (31 Ottobre - 3 Novembre). In chiaro differita TV8 : A Phillip Island è arrivato il secondo verdetto del 2019: dopo il titolo di Marc Marquez in MotoGP, con la vittoria sul circuito australiano Lorenzo Dalla Porta si è laureato campione per la classe Moto3. A due GP dalla fine della stagione, resta in bilico solo il Mondiale della Moto2: Alex Marquez conserva 28 punti di vantaggio su Thomas Luthi e 33 su Brad Binder. Il pilota spagnolo...