Sky | Alciato | “Critiche Ancelotti? Una bestemmia! Come si contesta uno che ti porta agli

Maran a Sky : “All’87’ quattro calciatori ad attaccare la porta vuol dire tanto” : L’allenatore del Cagliari Rolando Maran ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Cagliari Maran a Sky ha parlato di risultato straordinario per i suoi ragazzi. “Dobbiamo essere felici per un risultato straordinario, contro una squadra che va in gol da 18 partite consecutive, siamo riusciti a non farli segnare. Nel finale ci abbiamo creduto. Siamo felici di aver regalato questa soddisfazione ai tifosi dopo tanti anni. Ora ...