Skam Italia | la quarta stagione si farà

Fonte : blogo

(Di martedì 5 novembre 2019) Ladi, il docu-drama di produzionena, remake dell'omonima serie di produzione norvegese, distribuita su TIM Vision, si.La conferma, non ufficiale, è arrivata oggi da uno degli attori co-protagonisti della serie, Massimo Reale, che, in, interpreta la parte del dottor Roberto Spera, lo psicologo scolastico. Sul proprio profilo Facebook, visibile a tutti, infatti, Reale ha condiviso due foto scattate sul set, con una semplice e inequivocabile didascalia: "4" (al momento della pubblicazione di quest'articolo, però, il post con le relative immagini è stato rimosso dall'attore).: lasipubblicato su TVBlog.it 05 novembre 2019 17:27.

team_world : #skamitalia 4 è realtà come lo è la convention dedicata a SKAM in programma a MILANO ?? ULTIMO GIORNO per incontrare… - Deb48245093 : RT @INLOVEWITHDS: DIO GRAZIE LA QUARTA STAGIONE DI SKAM ITALIA SI FA NON POTEVO RICEVERE NOTIZIA MIGLIORE #skamitalia - itssael : RT @Daninseries: SKAM 4 È IN PRODUZIONE!!! CE L'ABBIAMO FATTA!!! #SkamItalia ?????? -