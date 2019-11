Siria | la guerra non si placa ma è da qui che nasce il dialogo

GUERRA IN Siria/ Frattini : gli errori dell'Ue che hanno regalato Erdogan alla Russia : Il Medio Oriente è in totale subbuglio, con Erdogan che guarda a Est. Gli errori e le colpe del disastro vanno attribuite a Bush, Chirac e Schroeder

Guerra in Siria - i curdi rispettano l'ultimatum : concluso il ritiro - spiragli di pace : Le milizie Ypg hanno terminato il ritiro dal Nordest della Siria: una zona di sicurezza sarà pattugliata dalle guardie di...

Turchia - ondata di arresti dopo l’invasione in Siria. Giornalista finito in cella : “Erdogan usa la guerra per nascondere i problemi interni” : Dieci uomini armati, sette in uniforme e tre in borghese. La casa è circondata. “Venga con noi, niente storie. Ci segua“, urlano da dietro la porta. Sono le quattro di notte, a Istanbul. Dall’altra parte, all’interno, non c’è un pericoloso criminale. Ma un Giornalista. Hakan Demir, responsabile del sito del giornale di sinistra BirGün, sobbalza sul divano. “Stavo guardando una serie tv, ero tornato tardi dalla ...

Abbandonare i curdi è insensato come la guerra in Siria : Sono un curdo della Siria del nord, e da anni fotografo la guerra. Ho visto morte e sofferenza. Ma poi potevo sempre tornare alla sicurezza della mia casa. Ora non è più così. Leggi

Guerra in Siria - l'annuncio di Trump : "Cessate il fuoco permanente" : Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il cessate il fuoco concordato giovedì scorso tra la Turchia e la...

Guerra in Siria - Usa : “Cento prigionieri Isis sono scappati”. Trump : “No sanzioni alla Turchia” : All'indomani dell'accordo siglato tra Turchia e Russia, continua la tensione tra Ankara e Mosca da un lato e Stati Uniti dall'altro. Fonti di Washington hanno affermato che sono oltre 100 i miliziani dell'Isis scappati dalle prigioni Siriane mentre Trump ha annunciato che "saranno tolte le sanzioni alla Turchia".Continua a leggere

Guerra Turchia Siria/ Tregua di 150 ore e pattugliamenti congiunti : Guerra Turchia Siria, intesa tra Russia e Erdogan. I curdi completano il ritiro dalla zona sicura nel Nord Est, le ultime notizie.

Guerra in Siria - scade la tregua : ora Trump ha un piano per "salvare" i curdi : Putin e Erdogan a Sochi tentano di "normalizzare" il destino della Siria ma alla partita non può non prendere parte anche...

Siria - otto anni di guerra tra rivolte anti-Assad - lotta al terrorismo - negoziati e tradimenti : ecco cosa cambia dopo l’offensiva della Turchia : L’annuncio del ritiro dei mille militari statunitensi dalle aree di confine con la Turchia e la conseguente offensiva di Ankara nel nord-est del Paese hanno di nuovo cambiato gli equilibri tra i protagonisti del conflitto che da 8 anni strazia la Siria, fino al 2011 considerato il Paese più stabile del Medio Oriente e diventato il campo di battaglia di una guerra cui partecipano le principali potenze mondiali. Nei mesi passati la priorità ...

Siria - Amnesty International tuona : “La Turchia è colpevole di crimini di guerra” : Attacchi indiscriminati ai civili, esecuzioni sommarie e rapimenti. Sono i crimini di guerra commessi dall'esercito turco e i gruppi armati Siriani suoi alleati. La denuncia arriva da Amnesty International che ha raccolto testimonianze dirette e filmati di quanto accaduto nel nord-est della Siria. Dall'inizio dell'offensiva della Turchia sono stati uccisi almeno 218 civili, tra cui 18 bambini.Continua a leggere

Guerra Siria - "Erdogan viola cessate fuoco"/ Turchia "parole Italia danno relazioni" : Guerra in Siria, curdi e Osservatori vs Erdogan 'violato il cessate il fuoco'. Scricchiola tregua Usa-Ankara. Turchia, 'parole Italia danno alle relazioni'

Crimini di guerra in Siria : le durissime accuse ai miliziani armati da Erdogan : Se oggi il presidente turco Erdogan ha dichiarato che durante l'operazione " Peace Spring" siano rimasti uccisi solo cinque...

Guerra Turchia-Siria - le truppe di Assad arrivano a Kobane : Nella parte settentrionale della Siria, a 150 km da Aleppo, si trova Kobane, o Kobani, che negli ultimi mesi si è resa protagonista involontaria di tanti avvenimenti legati alla Guerra contro l'Isis, l'autoproclamato Califfato Islamico, responsabile di atti terroristici in tutto il mondo. I documentari girati da giornalisti italiani in questa città hanno mostrato manipoli di uomini curdi che facevano i soldati. Sì, perché non si può dire che ...

Guerra Turchia-Siria : tregua di 120 ore/ Iniziato ritiro curdi - Trump "Grande giorno" : Guerra Turchia-Siria: tregua di 120 ore: è Iniziato il ritiro dei curdi nel nord della Siria. La felicità di Donald Trump dopo l'accordo raggiunto