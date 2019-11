Simona Ventura e il suo nuovo libro Codice Ventura | di cosa parla VIDEO

La Domenica Ventura : Valeria Marini gela Simona con una gaffe : Valeria Marini gela Simona Ventura con una gaffe: “La Domenica a quest’ora seguo l’Angelus su Rai1…” Piccolo momento di imbarazzo nella puntata de La Domenica Ventura di oggi, 3 novembre 2019. Valeria Marini, ospitata da Simona Ventura per tutto il corso della diretta, ha infatti commesso una clamorosa gaffe, apparentemente passata inosservata, visto che la padrona di casa è rimasta di stucco e non ha proferito ...

La Domenica Ventura ascolti : Simona si affida a Valeria Marini : Simona Ventura, anticipazioni La Domenica Ventura 3 novembre: Valeria Marini tra gli ospiti Nella fascia del mezzogiorno della Domenica di Rai2 Simona Ventura, purtroppo, continua a precipitare nell’abisso con La Domenica Ventura. Anche il direttore del secondo canale della Tv di Stato Carlo Freccero ha parlato, di recente, delle difficoltà riscontrate da Simona Ventura e dello share sotto le aspettative, ma probabilmente occorre ancora ...

La Domenica Ventura - Cecchi Paone sul flop : “Simona non c’entra” : Simona Ventura, ascolti La Domenica Ventura. Alessandro Cecchi Paone: “Lei non c’entra…” Ha detto la sua sugli ascolti de La Domenica Ventura Alessandro Cecchi Paone, tramite la sua rubrica “La posta di Cecchi Paone”, pubblicata come sempre su NuovoTV. Per rispondere a Corrado di Pavia, lettore della rivista, che gli ha chiesto cosa ne pensa del ritorno di Simona Ventura su Rai2 alla conduzione di un programma ...

#IlCollegio 4 – Seconda puntata del 29/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Seconda puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

#IlCollegio4 – Prima puntata del 22/10/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Prima puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Simona Ventura ammette : Non sono un’eroina - anche io sono stressata : Simona Ventura si sfoga sulle pagine di Ok - Salute e Benessere e rivela la sua grande debolezza, spiegando i motivi che conducono anche le donne di successo a subire gli effetti dello stress... Simona Ventura è uno dei volti di punta della nuova Rai2 di Carlo Freccero. Nella nuova stagione è impegnata su diversi fronti lavorativi ma questo non la esime dall'essere madre di tre giovanissimi ragazzi, compagna e donna con mille ...

Il Collegio - sui social scoppia la polemica per Simona Ventura : Fra le novità più attese del Collegio 4 c’è stata senza dubbio Simona Ventura che quest’anno è approdata nella trasmissione Rai per raccontare gli anni Ottanta, il periodo storico in cui sono stati trasportati i protagonisti dello show. La conduttrice era stata indicata come la voce narrante del programma, ma la prima puntata ha svelato un’altra realtà, causando accese polemiche fra i fan sui social. La Ventura infatti è ...

Il Collegio - è subito bufera. ‘Colpa’ di Simona Ventura : telespettatori in rivolta : Pianti, atti di ribellione, punizioni e abbandoni al Collegio 4. La prima puntata del docu-reality di Raidue, con la voce narrante di Simona Ventura, è uno spaccato nel mondo degli adolescenti. Dopo il 1960, il 1961 e il 1968, venti ragazzi sono stati catapultati direttamente negli anni Ottanta, tra Commodore 64, break dance e Urban Art. L’obiettivo è ottenere la licenza di terza media. Ma il primo ostacolo è il test d’ingresso. “Solo chi lo ...

Il Collegio 4 debutta tra ammessi - non ammessi e non pervenuti (vedi Simona Ventura) : Chi pensava che il docu-reality di Rai2 si avviasse al tramonto si sbagliava e di grosso visto che il debutto de Il Collegio 4 è stato a dir poco ottimo. I 20 allievi si sono presentati per la loro prima campanella nel 1982 con tutto quello che questo significa a cominciare dal taglio dei capelli e dalle prime regole all'insegna dell'ordine e dell'educazione, almeno per un po'. La Rai ha deciso di cavalcare l'onda emotiva legata agli anni ...

Il Collegio 4 - il trionfo dell'ordine. Simona Ventura sottoutilizzata : Prima puntata più che convincente per Il Collegio, il docu-reality di Rai2 giunto alla quarta edizione con una ventina di ragazzi catapultati stavolta nel 1982 per ottenere il diploma di licenza media.Iniziamo col dire che il contesto storico è sembrato in questo caso un contorno: sarà per il fenomeno Stranger Things, ma questo confezionamento da programma anni Ottanta con effetto VHS e sottofondi musicali del periodo non hanno aggiunto nulla ...

Simona Ventura a Il Collegio 4 - è polemica tra gli spettatori : ecco perché : Simona Ventura tra le voci narranti de Il Collegio 4. Qualcosa però non piace e sul web si respira aria di polemica, ecco perché Una delle grandi novità de Il Collegio 4? La presenza di Simona Ventura tra le voci narranti! Super Simo ha infatti preso il posto di Giancarlo Magalli e tocca a lei […] L'articolo Simona Ventura a Il Collegio 4, è polemica tra gli spettatori: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Cast e professori de Il Collegio 4 al via su Rai2 con Simona Ventura al posto di Giancarlo Magalli (video) : Cast e professori de Il Collegio 4 sono pronti ad aprire le porte mettendo insieme un nuovo anno scolastico tra materie, vecchie e nuove, provvedimenti disciplinari e le novità di un anno complicato come il 1982. Dimenticate quindi i movimenti e le rigide regole degli anni '60 perché questa volta il docu-reality di Rai2 catapulterà 20 studenti nel 1982 con un viaggio attraverso il decennio che ha segnato la storia musicale, sportiva e dello ...

