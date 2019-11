Silvio Berlusconi al Quirinale | i dettagli del piano lanciato da Giovanni Toti

Nasce ‘Altra Italia’ - Silvio Berlusconi registra il nome : “Da qui verrà il mio successore” : Una nuova creatura affiancherà Forza Italia: si chiama 'Altra Italia', e sarà federata al vecchio partito. Il nome è stato invece registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi del Mise lo scorso 31 ottobre. "Una struttura giovane che si federi con Forza Italia senza ruoli di preminenza dell'una sull'altra. Da qui potrà Nascere il mio successore", ha detto il Cavaliere.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - “i figli gli hanno chiesto di lasciare Francesca Pascale”. Ma lui smentisce : “Non si permetterebbero mai” : “I figli hanno chiesto a Silvio Berlusconi di mettere fine alla sua relazione con Francesca Pascale, perché giudicata ingombrante“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da La Stampa che riaccende i riflettori dei gossip sul leader di Forza Italia e sulla sua compagna Francesca Pascale. Secondo quanto riferisce Ugo Magri, Marina, PierSilvio, Barbara, Eleonora e Luigi stanno facendo pressioni sul padre affinché chiuda la sua ...

Lele Mora : “Mara Carfagna è nata da me. L’ho portata a Miss Italia e poi è diventata ministro con Silvio Berlusconi” : “Io ho creato dei mostri. Gente che non sapeva fare nulla, che una volta arrivata al successo e alla ricchezza non si è più ricordata nemmeno di fare una telefonata”. A dirlo, non senza un po’ di rammarico nella voce, è l’ex agente dei vip Lele Mora che si è raccontato in un’intervista a Radio Italia Anni 60, tirando le somme delle persone che gli sono state riconoscenti o meno in questi anni e spiegando che sono ...

Mediaset - chi è Marco Costa : il jolly di Pier Silvio Berlusconi che fa tanti ascolti con pochi soldi : Marco Costa, classe 1966, è il direttore delle piccole del digitale Mediaset: 20, Iris, La5, Mediaset Extra, Top Crime, Italia2, Focus e a breve di un nuovo canale dedicato ai film più datati; Cologno ha in magazzino molti film retrò, per cui puntare sull' evergreen a costo zero è sempre positivo, s

Striscia la Notizia - impensabile a Mediaset : il servizio-siluro contro Silvio Berlusconi : "Ma come è fatto uno di Forza Italia?". La domanda se la pongono a Striscia la Notizia, in un servizio inatteso e piuttosto "feroce" nei confronti degli azzurri. L'edizione del tg satirico è quella trasmessa su Canale 5 lunedì 28 ottobre all'indomani del voto alle regionali in Umbria. Tornata eletto

Guido Crosetto su Matteo Renzi : "Perché è lui il vero erede di Silvio Berlusconi" : Non è "stupito" della vittoria del centrodestra in Umbria, Guido Crosetto, ex parlamentare di Forza Italia e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Se la aspettava, dice, la vera sorpresa invece è Giorgia Meloni che ha doppiato Forza Italia. "Lei rappresenta oggi la nuova destra", spiega Crose

Milan - l’augurio di Silvio Berlusconi : “spero che torni a vincere come nei 30 anni della nostra gestione” : Il patron del Monza è tornato a parlare della difficile situazione che attraversa il Milan, augurandosi che la sua vecchia società torni a vincere presto Silvio Berlusconi non dimentica il suo Milan, nonostante lo abbia venduto qualche anno fa per tornare poi nel calcio come patron del Monza. Il Cavaliere si è soffermato sul difficile momento che vivono i rossoneri a Quarta Repubblica su Retequattro, augurandosi che la società in mano al ...

Silvio Berlusconi - Chiara Danese al Ruby Ter : "Violenza fisica - minacce di notte" - cosa non torna nel racconto : Ancora sotto assedio per il Ruby Ter. Si parla ovviamente di Silvio Berlusconi e i suoi infiniti processi. Ora tocca a Chiara Danese, 27 anni, considerata dalla questura di Milano un "testimone chiave" nell'ambito del processo. E in aula, la Danese si è prodotta in una durissima testimonianza. Si pa

Giorgia Meloni dopo l'Umbria "archivia" Silvio Berlusconi : "Mi ha chiamato - ognuno...". Fine di un'era : "Silvio Berlusconi mi ha chiamato per farmi i complimenti". Giorgia Meloni, a poche ore dal trionfo personale e di Fratelli d'Italia alle regionali in Umbria (terzo partito, storico sorpasso sul M5s) annuncia il "contatto" con il Cavaliere. Non è un dettaglio da poco: Forza Italia, ferma al 5% e pra

Giorgia Meloni - il voto in Umbria per staccare Silvio Berlusconi : come può incassare il jackpot : Il voto in Umbria non è soltanto la sfida tra il centrodestra unito e la coalizione M5s-Pd, nata nel disperato tentativo di non incassare una clamorosa scoppola e che, per paradosso, in caso di sconfitta riserverà ai giallorossi una scoppola ancor peggiore. Il voto in Umbria è anche una sfida intern

Fuori dal Coro - impensabile rivelazione di Mario Giordano : "Il ruolo di Pier Silvio Berlusconi" : Un'intervista intima, quella concessa da Mario Giordano a Il Giornale Off, in cui il giornalista e conduttore ha ricordato gli esordi della sua carriera, rievocando una lettera che spedì a Vittorio Feltri e che si rivelò decisiva per il suo futuro Ma non solo. Giordano rivela anche come è nato Fuori

Paolo Maldini contro Silvio Berlusconi : “Quelle sue battute lo rendono inelegante” : Che Paolo Maldini dica qualcosa contro Silvio Berlusconi è cosa insolita. E invece stavolta il direttore tecnico del Milan ha criticato l’ex presidente della società: “Silvio Berlusconi è stato un grandissimo presidente, il migliore che potessi avere. È una persona a cui voglio bene. La sua tendenza a fare spesso le battute lo rende inelegante, ma l’affetto per lui rimarrà sempre immutato”, ha detto a Sky. Qualche parola ...