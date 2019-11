Separatisti catalani bruciano in strada le foto del re Felipe VI

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 5 novembre 2019) Rosa Scognamiglio Un gruppo nutrito di indipendentisti della Catalunya ha messo al rogo ledel reVI nel corso di un sit-in di protesta a Barcellona Al rogo ledel ReVI di Spagna. È l'azione di protesta deiche, dalle ore 16 di questo pomeriggio, 4 novembre, stanno manifestando contro il monarca spagnolo, in visita a Barcellona per una cerimonia di premiazione concernente il settore imprenditoriale (Princess of Girona Awards). Una provocazione piccata, di quelle studiate a tavolino. E a soli 5 giorni dalle elezioni indette dal governo di Pedro Sànchez, del Partito Socialista (PSOE). Così, un gruppo nutrito di indipendentisti ha sfidato il sovrano organizzando un sit-in sulla Avinguda Diagonal, proprio a due passi dal re, dalla consorte Letizia e le due figlie Leonor e Sofia. Le rimostranze di questo pomeriggio affondano le radici ...

