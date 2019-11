Selma Blair “festeggia” i capelli che ricrescono | “Li lascerò così | corti e grigi…”

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 5 novembre 2019) Dopo aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla nel 2018,ha cominciato il suo lungo e faticoso viaggio per contrastare la malattia. Un viaggio che l’ha portata a un trapianto di cellule staminali e a pesanti cicli di chemioterapia. Attraverso Instagram l’attrice ha documentato la sua battaglia, che tra le conseguenze, ha avuto anche la perdita deiche ora stanno ricrescendo: “Mi sembra troppo sperare di avere di nuovo ilunghi. Quindi lie grigi, cosa che non avrei mai fatto prima…”, scrive in un lungo e commovente post su Instagram accanto agli scatti in cui mostra la sua nuova capigliatura…”. In moltissimi tra i suoi oltre due milioni di follower le hanno voluto dimostrare il loro appoggio, compresa l’amica e collega Gwyneth Paltrow che ha scritto: “Non sei mai ...