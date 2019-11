SCUOLA Bambini viziati | e suore dell' orrore | | la tragica fine dei figli del buonismo

Bambini picchiati in una SCUOLA di suore : alcuni venivano legati e chiusi negli armadietti : Suor Chiara Carnelos, direttrice della materna delle suore Francescane Angeline di Roma, è stata trasferita in una scuola primaria di Torino. La scuola delle Angeline è finita al centro di una indagine della Procura capitolina per presunte violenze ai danni dei giovani alunni. A parlare oggi dell’inchiesta è “Il Fatto Quotidiano“, che spiega come il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, nel ...

SCUOLA/ Bambini - astrazione e matematica : gli errori da evitare : Non c'è matematica senza astrazione. Però è deleterio far imparare al bambino astrazioni già preformate, elaborate da altri e non da lui medesimo

Modena - sconcerto in una SCUOLA elementare : pedofilo tenta di adescare bambini su Tik Tok : Allarme pedofilia in una scuola elementare di Modena. Nei giorni scorsi, Concetta Ponticelli, preside dell’istituto cittadino, dopo la segnalazione di un papà, ha invitato i genitori degli alunni a vigilare sui propri figli: "Attenzione - ha spiegato - un bambino è stato contattato da un pedofilo sull'app Tik Tok". Nelle scorse ore, i carabinieri, hanno fermato un uomo con l'accusa di adescamento di minori. La denuncia del papà Un bimbo di 9 ...

Un bambini è caduto nella tromba delle scale della SCUOLA a Milano : Un bambino di 6 anni è caduto dalla tromba delle scale a scuola questa mattina alle 9.45 a Milano. L'istituto scolastico 'Pirelli' di via Goffredo da Bussero, nella parte nord della città. Le sue condizioni sono gravi. Il bambino è stato soccorso in codice rosso dal 118 e portato al Niguarda. La Procura di Milano indaga per lesioni colpose: il pm di turno, Stefano Ciardi, sta svolgendo accertamenti sui presidi di sicurezza ...

Più bravi a SCUOLA e più preparati ad affrontare la vita : la lettura ad alta voce fa bene ai bambini : Una ricerca condotta da Giunti scuola e Università di Perugia su 1.500 alunni delle elementari dimostra che le loro capacità di comprensione del testo e abilità cognitive migliorano del 20 per cento

Foligno - uomo si barrica in una SCUOLA : bambini evacuati : Un uomo si è barricato questa mattina in una scuola comprensiva di una frazione di Foligno, dalla quale sono stati fatti subito evacuare i ragazzi. L'uomo si trova ancora all'interno e chiede di poter parlare con un magistrato. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ma la situazione - si apprende dalla questura di Perugia - è ora sotto controllo e nessuno è rimasto ferito. L’uomo non è armato Secondo la prima ricostruzione, l’uomo si è ...

Ibra inaugura statua e ‘autorizza’ bambini a marinare SCUOLA : Malmoe, 8 ott. (AdnKronos) – L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ne combina un’altra delle sue. Uno dei più grandi giocatori del paese ha inaugurato oggi nella sua città natale, Malmoe, una statua alta 3 metri che lo rappresenta, ma prima dell’evento in un tweet, il 38enne attaccante dei Los Angeles Galaxy. ha incoraggiato i fan – in particolare i giovani – a partecipare numerosi alla cerimonia, ...

Bambini picchiati a SCUOLA di religione - due imam arrestati in Veneto : Non solo a Padova, ma anche a Treviso. Nel giro di pochi giorni due imam operativi in Veneto sono finiti agli arresti perché accusati di aver picchiato gli alunni delle scuole islamiche che non riuscivano a imparare a memoria le “sure” del Corano. Il primo caso si è verificato pochi giorni fa nella moschea del popoloso quartiere padovano dell’Arcella, con l’arresto del bengalese Hossain Shahadat, di 23 anni. Adesso è finito ai ...

"Se lui cade - vi uccidiamo" : Così i rom minacciano i bambini nella SCUOLA" : Rosa Scognamiglio Foto di repertorio Gli zii di un bambino rom, studente di una scuola elementare del padovano, hanno minacciato alunni e maestre durante la pausa ricreativa sostenendo che il nipote fosse stato strattonato dai compagni di classe "Sei il bimbo si fa male ancora, vi ammazziamo". Con queste parole, i parenti di un bambino rom hanno minacciato i piccoli studenti di una classe elementare, accusati di aver fatto cadere il ...

Crotone - botte e insulti a bambini della SCUOLA elementare : A Papanice, in provincia di Crotone, tre maestre sono state sospese dall'incarico per maltrattamenti aggravati sugli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Papanice Rosa Scognamiglio botte e insulti ai bambini della scuola elementare. Per questo motivo, tre maestre dell'Istituto Comprensivo di Papanice, in provincia di Crotone, sono state sospese per due mesi dall'incarico. Le indagini sono state avviate ...

Nigeria - 500 uomini e bambini legati alle catene e torturati in una SCUOLA coranica : Tra le cinquecento persone salvate dalla polizia anche 100 bambini: "Avevano anche 5 anni, erano in catene, stipati in una sola piccola stanza. Stiamo attualmente dandogli cibo, sono tutti denutriti", hanno spiegato le autorità, aggiungendo che si trattava di adulti e minori in passato coinvolti in episodi di microcriminalità.Continua a leggere

Global Strike for Future : 40 milioni di bambini costretti a lasciare la SCUOLA a causa di catastrofi ambientali : Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, ha deciso di aderire all’iniziativa Global Strike for Future. Il movimento Fridays For Future, nato grazie alla determinazione dell’attivista ambientale Greta Thunberg, ha organizzato oggi in oltre 180 città italiane una imponente manifestazione per rivendicare a gran voce il diritto a decidere del proprio futuro e ...