Scudo penale Ilva | Patuanelli | «Mittal ha sbagliato piano» Spunta la cordata alternativa

L’addio definitivo di ArcelorMittal all’ex Ilva : anche con Scudo penale impossibile eseguire contratto : “In ogni caso, anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto” in quanto c'è la possibilita” che, per un provvedimento dell”autorita” giudiziaria di Taranto, venga di nuovo spento l”altoforno 2 e “in tal caso dovrebbero essere spenti anche gli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le prescrizioni” del tribunale sull”automazione degli altiforni. ...

Ilva - Conte : "Scudo penale non è previsto dal contratto - saremo inflessibili" : Lo scudo penale per l’ex Ilva non è nel contratto. Con queste parole il premier Giuseppe Conte replica in un colpo ai sindacati e a Matteo Renzi che avevano chiesto di togliere ogni alibi ad ArcelorMittal che vuole rescindere il contratto di acquisizione e bloccare la produzione dell’acciaio nel polo siderurgico di Taranto, che, lo ricordiamo, è il più grande d’Europa. Ilva, ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : anche con Scudo penale impossibile eseguire contratto : Doccia fredda dalla multinazionale dell’acciaio: «In ogni caso, anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto» fa sapere ArcelorMittal. Intanto Svimez calcola gli impatti della chiusura su Pil nazionale (-0,2% in Italia, -0,7% al Sud) e sull’occupazione

Ex Ilva - Lezzi in Senato : “Grazie alla Lega abbiamo abolito lo Scudo penale. Ora le Camere non tornino indietro” : “So che possono essere intraprese diverse strade, ma senza tornare indietro su quello che il Parlamento ha deciso due volte, una volta con la Lega e una con il Pd“. Lo ha detto in Aula al Senato l’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi a proposito dell’immunità penale per la bonifica penale ad Arcelor Mittal. “Io sono sempre stata contraria all’ immunità e ringrazio la Lega perché grazie a loro che abbiamo ...

Ex Ilva - Rampelli (FdI) : “Presenteremo emendamento Scudo penale. Anche Renzi? Pure Msi e Pci votarono spesso insieme” : “Ex Ilva? Stiamo proponendo nell’attuale Decreto Fiscale un emendamento per il ripristino dello scudo penale. Lo presentano Anche i renziani di Italia Viva? Allora lo ritiriamo. Scherzo. Che cosa faccia l’Italia Viva di Renzi sinceramente mi interessa poco. E‘ una convergenza episodica che non delinea nulla. Del resto, in passato il Msi votò spesso e volentieri col Pci e non c’è mai stata un’alleanza tra la ...

Ilva - Conte : "Scudo penale non è nel contratto - saremo inflessibili" : Lo scudo penale per l’ex Ilva non è nel contratto. Con queste parole il premier Giuseppe Conte replica in un colpo ai sindacati e a Matteo Renzi che avevano chiesto di togliere ogni alibi ad ArcelorMittal che vuole rescindere il contratto di acquisizione e bloccare la produzione dell’acciaio nel polo siderurgico di Taranto, che, lo ricordiamo, è il più grande d’Europa. Ilva, ...

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “Scudo penale? Non c’è in nessun altro Paese d’Europa. In 7 anni nessun governo ha fatto nulla” : “Ilva? Il vero dramma è che nessuno fa un mea culpa, da Renzi fino all’attuale governo. In questi sette anni, se si voleva, si potevano realizzare due nuovi impianti. Sono passati sette anni, senza fare nulla, solo decreti su decreti. E la soluzione è che oggi mandano a casa gli operai? Se questo accade, la colpa non mi sento di darla ad Arcelor Mittal, ma ai governi che non hanno fatto assolutamente niente”. Sono le parole di Angelo ...

Marco Bentivogli su Ilva : 'Mettono e tolgono lo Scudo penale - c'è schizofrenia politica' : Sull'attuale Governo è caduta una mannaia pesantissima per l'economia del nostro Paese: la lettera di ArcelorMittal che dichiara senza mezzi termini di voler recedere dall'accordo firmato un anno fa, il 1° novembre 2018, e di restituire al mittente la gestione dell'Ilva per tre motivi sostanziali, primo fra tutti, lo scudo penale inserito nell'accordo, eliminato, reintrodotto, e rieliminato definitivamente qualche giorno fa. In due contesti ...

Ex Ilva - ora Renzi ci ripensa e annuncia emendamento Iv per reintrodurre lo Scudo penale : “Mittal cerca pretesti per andarsene” : “Il problema è che io ritengo che Mittal se ne voglia andare e stia cercando pretesti”. Lo afferma Matteo Renzi sull’e-news. “Qui il problema è capire se qualcuno vuole chiudere Taranto per togliersi dai piedi un potenziale concorrente. È un rischio che molti hanno evocato fin dai tempi della gara, nel 2017. Ma proprio per questo credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un ...

Taranto - il giorno dopo : "Non è per lo Scudo penale che rischiamo di perdere l'acciaio" : Conte ha convocato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi e mercoledì (summit slittato) incontrerà i vertici di...

Lo Scudo penale come "foglia di fico". L'accusa del M5s ad ArcelorMittal : Lo scudo penale, cancellato per i vertici dell'ex Ilva, è solo una foglia di fico per la multinazionale ArcelorMittal che ha preso la gestione degli stabilimenti di Taranto. Indietro non si torna. È questa la posizione di M5s, che, sul punto, viene riferito, marcia compatto. La decisione di presentare in Senato l'emendamento soppressivo dell'articolo 14 del decreto legge Imprese che conteneva la tutela penale a tempo, per chi fosse ...

Ex Ilva - Patuanelli : “Per ArcelorMittal lo Scudo penale è un alibi - stabilimento resti aperto” : “Non consentiremo la chiusura dello stabilimento. La questione dello scudo penale è una foglia di fico, un alibi per nascondere un altro problema”. A dirlo è il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, dopo il vertice sull’ex Ilva a Palazzo Chigi, che aggiunge: “Non esiste alcun diritto di recesso“. L'articolo Ex Ilva, Patuanelli: “Per ArcelorMittal lo scudo penale è un alibi, stabilimento ...

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Patuanelli : «Scudo penale è un alibi». Scontro sul diritto di recesso : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello Scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...