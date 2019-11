Sci – L’Italia piange la scomparsa di Mario Cotelli

Sci alpino - raduno per l’Italia in Val Senales : ci sono le slalomiste e il gruppo delle polivalenti verso la Coppa del Mondo : Grande raduno per l’Italia dello sci alpino in Val Senales da oggi lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Sulle piste della località altoatesina è infatti arrivata la squadra di slalom femminile che si sta preparando per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Levi nel weekend del 23-24 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli, Vivien Insam, Marta Rossetti e Lara Della ...

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uScite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...

Maneskin laSciano l’Italia - Londra li attende : mistero sul motivo : X Factor, i Maneskin pronti a lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra: l’annuncio durante i Live dell’edizione 2019 I Maneskin sono tornati a X Factor e sono stati ospiti della seconda puntata dei Live 2019. La band è tornata sul palco del talent show che li ha lanciati a distanza di due anni dalla loro […] L'articolo Maneskin lasciano l’Italia, Londra li attende: mistero sul motivo proviene da Gossip e Tv.

Mondiali calcio under 17 - l’Italia sfida le Isole Salomone. Che Nazione è? Un Paese lontanissimo e sconoSciuto - tra spiagge e mare da brividi : Questa sera (ore 21.00) l’Italia esordirà ai Mondiali under 17 di calcio, a XXX (Brasile) gli azzurrini affronteranno le Isole Salomone in un incontro da vincere a tutti i costi per puntare concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata di categoria. La nostra Nazionale sarà priva di due giocatori di rango come Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo (l’interista è stato trattenuto da Antonio Conte viste ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : più ombre che luci per l’Italia nei giganti di Soelden : Non si può negare che dal weekend di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino di Soelden ci aspettavamo di più, in particolare nel gigante femminile. Prima o poi la serie di quattro gare consecutive sul ghiacciaio del Rettenbach con almeno un’azzurra sul podio doveva interrompersi. E’ successo quest’anno: Federica Brignone, come sempre, ci ha provato, e dopo la prima manche l’obiettivo era centrato in pieno con la 29enne valdostana, malgrado ...

Sci alpino - le pagelle dell’Italia dopo Soelden. Brignone tra le big - brava Melesi. De Aliprandini unica luce nel buio della squadra maschile : Nel weekend appena terminato è iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Si è cominciato con i classici due gigante (femminile e maschile) da Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach. Queste le pagelle dell’Italia dopo le prime gare: Federica Brignone 7: chiude il primo gigante della stagione al quinto posto, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche. La valdostana ha pagato qualche imprecisione sul ripido, ma è stata ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Brignone e Bassino le carte da podio per l’Italia - sarà dominio Shiffrin? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50: Fa relativamente caldo sul Rettenbach, 7 greadi, le condizioni della neve comunque sono buone, si assisterà ad una gara regolare e la speranza è che la pista tenga fino alla fine visto che Sofia Goggia parte con il 64, terz’ultima 9.48: Mikaela Shiffrin è la grande favorita per la vittoria finale ma attenzioone a Vlhova, che lo scorso anno ha avvicinato (e a volte anche battuto) la ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti i numeri e le sconfitte dell’Italia negli ultimi 10 anni. Il gap dal vertice si è accreSciuto : L’eliminazione dell’Italia dalla Rugby World Cup ha aperto un forte di battito sullo stato di salute del Rugby azzurro. Pochi, ottimisti indefessi, pensavano realmente che gli azzurri avrebbero potuto battere una tra Sudafrica e All Blacks e, dunque, a rendere fallimentare l’avventura giapponese non è certo il risultato ottenuto. Dall’altra parte, però, l’esaltazione per due successi netti contro due delle ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2019 : Pinturault e Kristoffersen favoriti - difficile puntare al podio per l’Italia : Il gigante di Soelden di domenica aprirà la 54esima edizione della Coppa del Mondo maschile che vedrà l’assenza del suo re incontrastato degli ultimi otto anni, Marcel Hirscher. Il 30enne fuoriclasse austriaco del Salisburghese lascerà un vuoto enorme nel Circo Bianco anche per quanto riguarda la gara sul ghiacciaio del Rettenbach, nella quale è salito sul podio nelle ultime cinque edizioni disputate dal 2012 al 2016, con una vittoria nel 2014. ...

Tra maltempo e Sciopero dei treni - ecco servito un bel venerdì all’italiana : C’è il maltempo, e non possiamo farci nulla. C’è rischio idrogeologico, e li potremmo fare molto, ma l’unica cosa che ci viene in mente di fare è quella di chiudere le scuole. C’è lo sciopero, e di quello se ne potrebbe discutere per giorni. Fatto sta che questi tre ingredienti, oggi, stanno bloccando un’intera nazione, una di quelle che si fregia di essere tra i cosiddetti paesi sviluppati, nonostante di sviluppato si noti ben poco, tra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le gigantiste dell’Italia ai raggi X. Brignone - Goggia e Bassino - un trio che fa sognare. E le giovani Melesi - Midali e Pichler possono crescere : Sono passati più di due anni e mezzo da quel favoloso 19 marzo 2017 quando Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino fecero tripletta classificandosi prima, seconda e terza nel gigante delle finali di Coppa del Mondo del 2017. Saranno ancora loro le donne di punta della squadra azzurra nella gara d’apertura di stagione tra le porte larghe di sabato prossimo a Soelden. La preparazione estiva è stata molto positiva per tutte e tre, che si ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Soelden : un solo successo con Denise Karbon - ma tanti podi per le azzurre : Scatta la Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 è pronta per aprire il proprio sipario. Come consuetudine si inizierà con i giganti sul ghiacciaio austriaco di Soelden, sul quale ormai da tempo prende sempre il via l’annata. Come si è comportata l’Italia sulla pista denominata Rettenbach? Le soddisfazioni non sono state molte, con un solo successo per Denise Karbon. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : i gigantisti dell’Italia ai raggi X. De Aliprandini e Maurberger guidano un gruppo in cerca di rivalsa : Undici piazzamenti complessivi tra i primi dieci e i migliori risultati sono stati un quarto posto di Luca De Aliprandini seguito da Manfred Moelgg settimo e Riccardo Tonetti ottavo nel gigante di Adelboden del 2018, l’ultimo in cui più italiani si sono classificati tra i top ten, e per quanto riguarda la scorsa stagione due settimi posti di De Aliprandini in Alta Badia e nelle finali di Soldeu. Questo il bilancio a dir poco sconfortante degli ...

Allerta Meteo - lo Scirocco spezza l’Italia in due : piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...