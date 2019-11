Sci alpino : è morto a 76 anni Mario Cotelli - C.T. della Valanga Azzurra negli anni 70-80 : Lo sci alpino italiano e mondiale è in lutto per la morte di Mario Cotelli, storico Commissario Tecnico della Nazionale Italiana (soprannominata Valanga Azzurra) negli anni 70-80. Nato nel 1943 a Tirano, in provincia di Sondrio, è deceduto nella tarda mattinata odierna all’età di 76 anni a causa di un’insufficienza renale aggravatasi negli ultimi mesi dopo diversi anni di dialisi. Quest’estate aveva deciso di andare a ...

Sci alpino - raduno per l’Italia in Val Senales : ci sono le slalomiste e il gruppo delle polivalenti verso la Coppa del Mondo : Grande raduno per l’Italia dello sci alpino in Val Senales da oggi lunedì 4 novembre a venerdì 8 novembre. Sulle piste della località altoatesina è infatti arrivata la squadra di slalom femminile che si sta preparando per la tappa di Coppa del Mondo in programma a Levi nel weekend del 23-24 novembre. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Martina Peterlini, Roberta Midali, Anita Gulli, Vivien Insam, Marta Rossetti e Lara Della ...

Sci alpino - le azzurre di Coppa del Mondo di slalom al lavoro in Val Senales : sei le atlete convocate : Il team femminile di Cdm di slalom si raduna in Val Senales fino all’8 novembre, presente anche la squadra polivalente Dal 4 all’8 novembre ci sarà grande affollamento sulle piste della Val Senales. Oltre agli slalomgigantisti, la località altoatesina ospiterà anche la squadra femminile di Coppa del Mondo di slalom insieme al team polivalente. Nel dettaglio, le slalomiste azzurre convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi, ...

Sci alpino – Paris cittadino onorario di Bormio : l’azzurro premiato per i successi sulla Stelvio : Paris cittadino onorario di Bormio. Il re della velocità ha ricevuto il riconoscimento per i trionfi sulla Stelvio La pista Stelvio di Bormio, simbolo di velocità e adrenalina nel mondo della neve, ha recentemente ottenuto il più alto riconoscimento a livello internazionale ricevendo l’assegnazione di tutte le gare dello sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Una certificazione del valore della pista che dal 1985 ...

Sci alpino - Skipass 2019 : presentata al pubblico Corty - la mascotte dei Mondiali di Cortina 2021 : E’ stata presentata all’interno di Skipass, la Fiera del Turismo e degli Sport Invernali di Modena, la mascotte dei Mondiali di Cortina 2021, battezzata Corty. Ad accompagnare questa presentazione è stata Sofia Goggia, Ambassador della rassegna iridata, che si è detta molto orgogliosa di questo ruolo che le è arrivato grazie ai grandi risultati che ha ottenuto. Insieme alla campionessa olimpica di discesa c’erano Alberto Ghezze, già allenatore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : frattura al gomito sinistro per Wendy Holdener - lo slalom di Levi non sembra in pericolo per la svizzera : La svizzera Wendy Holdener è caduta all’inizio di questa settimana durante una sessione di allenamento atletico candendo male sul gomito sinistro. Gli esami effettuati presso la clinica ortopedica Balgrist di Zurigo hanno rivelato una frattura senza dislocazione della testa del radio, infortunio che non richiede alcuna operazione chirurgica. Lo ha comunicato Swiss Ski e lo ha confermato su Instagram la stessa 26enne del Canton Svitto, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : gli slalom di Levi in tv su Rai Sport il 23 e 24 novembre : L’ultimo weekend di ottobre ha alzato il sipario sulla stagione dello sci alpino, iniziata come da tradizione sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach con il gigante d’apertura di Coppa del Mondo. Per quanto riguarda la gara maschile, la prima dell'era post Marcel Hirscher, il pronostico della vigilia è stato rispettato in pieno, infatti, il successo è andato a quell’Alexis Pinturault già rivale del campionissimo austriaco in tante gare e oggi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la classifica dei premi in denaro. Robinson e Pinturault in testa con 40mila euro : Nel weekend si è aperta la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden sono andati in scena i consueti giganti che hanno dato il via alla stagione sulla neve e lo spettacolo non è mancato sul ghiacciaio austriaco. La neozelandese Alice Robinson ha conquistato la vittoria ad appena 17 anni battendo la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin che sembrava insuperabile, tra gli uomini è invece arrivata la doppietta francese firmata da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : gli azzurri si allenano per le prossime tappe. Goggia e Brignone allo Stelvio - slalomisti a Soelden : Nel weekend è ufficialmente incominciata la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, a Soelden si sono disputati i due giganti d’apertura e il ghiacciaio austriaco ha emesso i primi verdetti con le vittorie della neozelandese Alice Robinson e del francese Alexis Pinturault. L‘Italia torna a casa senza un podio, Federica Brignone è quella che ci è andata più vicina con un sesto posto e ora è già tempo di pensare ai prossimi ...

Sci alpino - Federica Brignone e compagni già al lavoro sullo Stelvio dopo la tappa di Soelden : Soelden è già il passato: Brignone, Goggia e Bassino subito a lavoro sullo Stelvio. Raduno anche per gli slalomisti I due giganti disputati nel weekend a Soelden, tappa di apertura della Coppa del mondo 2019/2020 rappresentano il passato per le donne e gli uomini azzurri, tornati già a lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali. Da domenica 27 ottobre infatti, Sofia Goggia, Federica Brigonone e Marta Bassino, si stanno allenando sul ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : più ombre che luci per l’Italia nei giganti di Soelden : Non si può negare che dal weekend di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino di Soelden ci aspettavamo di più, in particolare nel gigante femminile. Prima o poi la serie di quattro gare consecutive sul ghiacciaio del Rettenbach con almeno un’azzurra sul podio doveva interrompersi. E’ successo quest’anno: Federica Brignone, come sempre, ci ha provato, e dopo la prima manche l’obiettivo era centrato in pieno con la 29enne valdostana, malgrado ...

Sci alpino - le pagelle dell’Italia dopo Soelden. Brignone tra le big - brava Melesi. De Aliprandini unica luce nel buio della squadra maschile : Nel weekend appena terminato è iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Si è cominciato con i classici due gigante (femminile e maschile) da Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach. Queste le pagelle dell’Italia dopo le prime gare: Federica Brignone 7: chiude il primo gigante della stagione al quinto posto, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche. La valdostana ha pagato qualche imprecisione sul ripido, ma è stata ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden 2019 : il ritiro di Hirscher e la discontinuità di Feller evidenziano il momento difficile dell’Austria nella specialità : E’ vero che il Wunderteam maschile risorge spesso dalle proprie ceneri quando in pochi se lo aspettano ma in gigante sarà difficile per gli austriaci colmare il vuoto lasciato dal ritiro di Marcel Hirscher. Nelle ultime due stagioni, oltre al fuoriclasse del Salisburghese che ha lasciato il Circo Bianco poco meno di due mesi fa, tra le porte larghe è salito sul podio solo Manuel Feller, secondo a Garmisch-Partenkirchen il 28 gennaio 2018, mentre ...

Sci alpino - gigante maschile Soelden : le pagelle. Pinturault mette ko Kristoffersen - rinascono Faivre e Ligety - De Aliprandini bene a metà : Ecco le pagelle del gigante di Soelden che ha aperto la stagione di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020. ALEXIS Pinturault: 10 – Due manche impeccabili con la differenza che nella seconda non ha fatto il miglior tempo ma il quinto, e solo per i segni sulla pista essendo sceso per trentesimo. La stagione è solo all’inizio ma lui ha ampiamente superato il primo esame importante. In pole position per la Coppa. MATHIEU Faivre: 9,5 ...