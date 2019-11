Saudi Aramco | parte l’Ipo dei misteri | tutti i dubbi sul prezzo

Perché la quotazione di Saudi Aramco è un altro colpo per Teheran : Roma. Dopo mesi di incertezza finalmente l’Ipo del secolo, quella della più grande compagnia petrolifera del mondo, la Saudi Aramco, è arrivata a una svolta. Dopo l’ok delle autorità del Regno e dell’autorità di vigilanza di Riad, i vertici della Aramco sono finalmente pronti a sbarcare sulla princi

È ufficiale l’Ipo di Saudi Aramco. Sarà la società quotata più grande del mondo : I piani per affiancare la quotazione alla Borsa nazionale anche il collocamento su un altro listino internazionale sono stati per il momento accantonati. La valutazione è stimata tra i 1500 e i 2000 miliardi di dollari, numeri che ne farebbero la prima società quotata al mondo per capitalizzazione

È ufficiale l’Ipo di Saudi Aramco (ma solo sulla piazza saudita) : I piani per affiancare la quotazione alla Borsa nazionale anche il collocamento su un altro listino internazionale sono stati per il momento accantonati. La valutazione è stimata tra i 1500 e i 2000 miliardi di dollari, numeri che ne farebbero la prima società quotata al mondo per capitalizzazione

Il colosso petrolifero Saudita Aramco si quota in Borsa - via libera all'Ipo : L’Arabia saudita ha dato il via all’offerta pubblica iniziale di Aramco (IPO) dopo che il suo regolatore di mercato ha approvato la richiesta del gigante del petrolio di quotarsi nella Borsa nazionale e creare la società quotata più preziosa del mondo. Una dichiarazione dell’Autorità del mercato dei capitali (CMA) non ha dato un calendario nè fornito cifre precise, ma secondo fonti a Reuters la ...

La grande compagnia petrolifera saudita Saudi Aramco si quoterà in borsa : Il governo Saudita ha confermato che la compagnia petrolifera nazionale Saudi Aramco si quoterà in borsa il prossimo 11 novembre sul listino Saudita Tadawul. Potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di sempre, dato che Saudi Aramco è l’azienda più

Ipo Saudi Aramco - si va verso valutazione da 1 - 6-1 - 8 trilioni di dollari : L’Arabia Saudita è disposta a rivedere al “ribasso” il target di valutazione per l’Ipo di Saudi Aramco a 1.600-1.800 miliardi di dollari, rinunciando all’obiettivo di 2mila miliardi di dollari dichiarato da tempo dal principe Mohammed bin Salman

Saudi Aramco ora punta a sbarcare in Borsa l’11 dicembre : Dopo l’ennesimo rinvio, sarebbe stata fissata una nuova data per l’«Ipo del secolo». Per ora si tratta soltanto di rumor, ma un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domenica 3 novembre Gli ultimi

Saudi Aramco - l’Ipo slitta ancora (ma di poco) : La pubblicazione del prospetto per quella che è stata definita «l’Ipo del secolo» era attesa a giorni, ma secondo indiscrezioni di stampa Riad ha preso tempo:?vuole prima fare chiarezza sul potenziale impatto sul bilancio degli attacchi contro gli impianti di Abqaiq e Khurais

Saudi Aramco a caccia di pezzi di ricambio. Un fornitore : ?«Cannibalizzano i loro stessi impianti» : Gli attacchi di sabato 14 settembre hanno provocato «danni molto gravi», certamente più gravi di quanto Riad finora abbia dato ad intendere, nello sforzo di dimostrare che la compagnia di Stato è «come la fenice che risorge dalle ceneri»

Petrolio - tutti i trucchi dei Sauditi per promuovere l’Ipo di Aramco : La corsa verso la quotazione in borsa di Saudi Aramco non si è fermata:?la tabella di marcia prosegue senza variazioni. Ed è forse proprio per questo che Riad ha alzato una cortina di fumo sulle reali condizioni degli impianti danneggiati dagli attacchi di sabato:?la promessa è che la produzione di Petrolio tornerà presto come prima e i sauditi stanno facendo davvero di tutto per guadagnare la cieca fiducia del mercato

Arabia Saudita - produzione di petrolio dimezzata dopo attacchi Houthi a due stabilimenti di Saudi Aramco : Si ferma oltre la metà della produzione totale di petrolio dell’Arabia Saudita dopo gli attacchi con droni che sabato hanno colpito i due stabilimenti di Abqaiq e Khurais, di proprietà della compagnia Saudi Aramco e fra i più grandi del mondo. L’annuncio del ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman arriva proprio mentre Saudi Aramco conclude le pratiche per la quotazione in Borsa. L’azienda fa sapere che la produzione è stata ...

Un gruppo di droni ha attaccato due stabilimenti della Aramco - l’azienda statale di idrocarburi dell’Arabia Saudita : Nelle prime ore di sabato un gruppo di droni ha attaccato due stabilimenti della Aramco, l’azienda statale di idrocarburi dell’Arabia Saudita. Gli attacchi sono avvenuti nello stabilimento di Abqaiq, il più grosso dell’azienda, e nell’area di estrazione di Khurais, situati entrambi nell’est dell’Arabia Saudita:

Nuovo attentato al petrolio Saudita : ?droni contro due impianti Saudi Aramco : Ennesimo attentato contro il petrolio Saudita. Due impianti della compagnia nazionale Saudi Aramco sono stati colpiti da droni aerei. La responsabilità degli attentati è stata rivendicata dai dai ribelli filo-iraniani Houthi