Salvini | “Segre ha qualcosa da insegnarmi | Balotelli no”

(Di martedì 5 novembre 2019) “Liliana Segre hada, Mariono”. Matteoci tiene proprio a mettere la sua bandiera sulla polemica razzismo nel calcio, in nome di una antica ruggine con l’attaccante del Brescia. E dopo essere intervenuto a gamba tesa ieri (“vale più un operaio dell’Ilva di dieci, non abbiamo bisogno di fenomeni”) oggi l’ex ministro dell’Interno durante un comizio a Napoli non si lascia sfuggire l’occasione di ribadire il concetto. E poi aggiunge: “Per me chi mette in discussione i crimini del nazismo, così come quelli del comunismo, va curato. Quelli che vanno in giro con la svastica o con la falce e il martello mi fanno pena”. L'articolo: “Segre hadano” ilNapolista.

